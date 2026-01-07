解碼國際／川普超想要的格陵蘭為什麼搶手？

在閃電斬首委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛後，美國表示想買下格陵蘭，對取得格陵蘭勢在必得。格陵蘭是世界最大島嶼，位處北極圈，隨著俄羅斯、中國在北極圈的擴張越來越明目張膽，加深美國拿下格陵蘭的企圖心。

從美國總統川普、白宮幕僚，一直到國務卿盧比歐都公開表示，美國必須取得格陵蘭，這座覆蓋白雪的世界最大島嶼為什麼一夕之間成為強權必爭之地，帶您了解。

格陵蘭在哪？

格陵蘭位於北美洲東北處，在北冰洋和大西洋之間，面積有216多萬平方公里，約60個台灣大，全境多在北極圈內。格陵蘭西部與加拿大的北極島相望、東邊隔著丹麥海峽遙望冰島。

格陵蘭是一個國家嗎？

格陵蘭名義上屬於丹麥領土，首府為努克(Nuuk)，但格陵蘭2008年透過公投取得高度自治權，格陵蘭設有議會，議員由民選產生，自治政府的首長為格陵蘭總理，現任總理為尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)。2009年，格陵蘭成為國際法上的獨立政治實體，自行管理內政與司法，但國防、外交、財政仍由丹麥管轄，且獲得丹麥財政援助；格陵蘭也在多國設有辦事處，負責經貿事務。

坐擁豐富礦藏的北極之島

格陵蘭擁有稀土、石油、天然氣等關鍵礦藏，隨著氣候變遷，北極積雪融化，也使得這些礦藏更容易開採，根據估計，全球約有30%沒有開採的天然氣位於北極地區。

北極航道解封 格陵蘭位處軍事、經貿戰略要地

氣候暖化使北冰洋解封，北極海出現東北航道、西北航道和中央行航道；其中中央行道穿越北極中心點，東北航道沿西伯利亞海岸航行，西北航道則沿著加拿大通往北大西洋與北太平洋。

北極航道航行時間比傳統航道節省了7至15天，格陵蘭地理位置處在三條新航道的要衝，進可攻、退可守。且選擇北極航道可避開海島橫行的麻六甲海峽或非洲之角海域，科學家預測，北極浮冰可能在2030至2050年間完全融化；2030年時，具備穿越1.3公尺冰層能力的貨輪將可在北極航道航行。

北極圈內的軍事競賽 美俄中皆有部署

基於二戰期間美國與丹麥的防禦協議，在格陵蘭西北部設立空軍基地，2023年後改名為皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，且長期駐軍，部署F-35戰機，基地功能也從傳統空軍功能，擴大至太空領域，如彈道飛彈預警與監測等。川普去年重返白宮後隨即點名想要控制格陵蘭，在美軍空襲委內瑞拉後，美國再次表示必須取得格陵蘭。

俄羅斯與中國近年來也積極增強北極軍事戰略能力，俄羅斯掌握一半的北極海岸線，重新啟用蘇聯時代的10多個軍事基地；俄羅斯並與中國合作，中國海警船2024年首度進入北極圈，與俄羅斯部會進行聯合演訓。俄羅斯更在科拉半島(Kola Peninsula)加強戰略軍備，這也是俄羅斯北方艦隊的基地。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯也加強北極海的潛艇與艦艇活動。

中國自稱「近北極國家」，隨著北極航道融冰，華爾街日報之前報導，中國積極加入拓展航道的行列，探索格陵蘭的天然資源，包括製造手機、電動車和軍事零件的稀土。此外，中國也倡議「冰上絲路」，計畫經北極航道大幅縮短傳統航運的海運時間。(編輯：陳士廉)