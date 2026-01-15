解碼國際／川普2.0週年 獨行的「美國優先」粉碎國際秩序

法新社今天(15日)報導，美國總統川普(Donald Trump)重返白宮即將屆滿1週年，他正在史無前例地打破二戰後的全球秩序，讓這個世界在他卸任後可能變得面目全非。

打破二戰後國際秩序

6月就要滿80歲的川普並沒有放慢腳步，反而以一系列的挑釁行動來迎接2026年到來，他明目張膽地蔑視美國數十年來一直支持的國際秩序。

川普在1月3日下令攻擊石油富饒的委內瑞拉，造成超過100人死亡，並俘虜了長期以來與美國針鋒相對的委內瑞拉左派總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。

廣告 廣告

在那之後，川普敵友不分的發出了武力威脅。

川普槍口不分敵友

這位共和黨領袖提高分貝，要從北大西洋公約組織(NATO)盟國─丹麥手中奪取格陵蘭(Greenland)，並在伊朗神權政權暴力鎮壓抗議人士之際警告將發動攻擊。

此外，他也考慮對哥倫比亞和墨西哥採取軍事行動，儘管在與兩國總統通話後似乎已經打了退堂鼓。他的支持者認為這種反覆無常的風格，顯示川普在能夠達成想要的結果時更傾向外交手段。

但川普也揚棄了傳統的治國之道，誓言獨行來尋求他的「美國優先」(America First)願景，並在最近讓美國退出了數十個聯合國機構與其他國際團體。

權力支配的真實世界

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)表示，如今有許多國際組織是以源自於已信譽掃地的「歷史終結論」(End of History)幻想，來服務一個全球主義計畫。他指的是冷戰後人們希望一個擁有民主共識的穩定世界。

川普毫無悔意地擁抱武力也展現在國內。在美國副總統范斯(JD Vance)帶頭下，川普政府在明尼阿波利斯(Minneapolis)一名女性遭到蒙面的反移民探員槍殺後，甚至連形式上的同情都沒有，而是增派武力。

美國白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)是川普以種族歧視方式主導反移民運動的策劃者，並在川普的外交政策扮演日益吃重的角色。米勒表示，現在是超越「國際禮節」的時候了。

他告訴美國有線電視新聞網(CNN)，「我們生活在一個由力量、武力和權力來支配的真實世界」。

不假裝追求普世目標

美國主導了二戰後、從聯合國到北約的國際機構成立，這些機構也遭到川普譴責為對美國不公。

雖然美國領導人也經常被指控為偽善─例如美國前總統小布希(George W. Bush)2003年繞過聯合國入侵伊拉克，但部份觀察家認為，川普與這些領袖的不同之處，在於川普甚至鮮少假裝要追求更高層次的「普世」原則，好比說促進民主。

在委內瑞拉方面，川普不理會這個國家的反對黨，而是想和馬杜洛的副總統、如今的代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)合作。在傳出委內瑞拉存在大規模的選舉違規之後，盧比歐等美國官員長期以來一直指控馬杜洛政權不合法。

川普表示，當務之急是控制委內瑞拉的石油，而他將以武力威脅來控制這個國家。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)警告，在俄羅斯入侵烏克蘭的4年後，美國目前的作法可能意味著一個「新殖民主義和新帝國主義」的時代。

馬克宏表示，美國是一個既有勢力，但正在逐漸疏離一些盟友，並擺脫它近來仍在倡導的國際規則。

倣效川普式國際秩序

華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)專家席美妮(Melanie Sisson)表示，美國長期以來「不需攻擊、征服和入侵」就能獲得成功。「藉由其他的影響力工具，透過國際組織與聯盟的行使，我們通常都能達成自己的目的」。

席美妮說，即使歐洲渴望自由秩序，但其他強權肯定也會效法川普，追求赤裸裸的自身利益。「我認為二戰後我們所熟悉的國際秩序不會重建」。「這並不意味著這項秩序的一些核心原則無法重建，而是川普正以一種持久的方式重塑國際政治」。

一位要求匿名的美國盟國外交官坦言，即使川普的手段令人震驚，但改變的時機也已經成熟。俄羅斯和以色列都曾在沒有遭受廣泛國際譴責下訴諸軍事行動。「全球秩序顯然未能見效，即使我們假裝它運作良好」。(編輯：鍾錦隆)