解碼國際／川普2.0一週年 支持度持平但多項隱憂浮現

美國總統川普(Donald Trump)的第二個任期為全球帶來許多變化，但這一點並未反映在他的支持率上。根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)今年1月的最新民調，美國成年人約有4成認可川普的表現，與他去年3月上任後不久的數據相差不遠。

儘管民意支持度變化不大，這份調查卻也呈現了民眾對川普的不滿聲音。以下是過去一年來，美國人對川普看法的「變」與「不變」。

川普支持率穩定維持在4成

儘管川普行事風格充滿不確定性，但他的支持率始終持平。在他最初入主白宮時，支持度約在42%左右，此後幾年歷經起伏，但卸任時仍回歸原本的水準。

整體而言，大約59%的美國人不滿意川普第二任期的表現，近半數民眾認為他在施政上經常「劃錯重點」，約20%民眾認為他施政得當，另有約20%民眾覺得他正確與錯誤的表現各半。

經濟面臨挑戰

儘管川普堅稱「川普經濟繁榮時代已正式展開」，但經濟問題始終是他重返白宮以來的一大困擾，只有37%的美國民眾認同他的處理方式。

大約6成美國人認為，川普2.0的施政造成生活成本提高，認為他在降低生活開支方面做出貢獻的只有大約2成。另有25%的人認為他沒有帶來影響。

相較之下，在川普的第一個總統任期期間，近5成美國人支持他的經濟政策。

移民政策支持度下滑

移民曾是川普最有力的主張，但這項優勢在他上任以來已逐漸失色，目前只有38%民眾支持他的移民政策，遠低於去年3月的49%。

多數民眾不滿川普外交措施

川普2.0將更多注意力轉向外交，但民調顯示大部份美國人不認同這項做法。6成民眾不滿意川普處理外交的方式，56%的人認為他軍事干預其他國家「太超過」。這一點也與他的「美國優先」主張相悖，在國內高物價引發民眾日益不滿之際，恐怕將成為川普未來施政的負擔。(編輯：陳士廉)