解碼國際／川普vs曼達尼 老將與新秀可望棋逢敵手？

法新社6日報導，美國總統川普(Donald Trump)熱愛挑戰新的政治對手。但他和準紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)是否會棋逢敵手？

老將vs新秀

這位共和黨領袖和這位年輕民主社會主義者之間的對決，可望界定川普2.0的下一階段走向。

在烏干達出生的曼達尼，即將成為美國最大城市的首位穆斯林與南亞裔市長，但川普似乎樂於拿他來當對比，不但給他貼上共產主義者的標籤、嘲諷他的姓氏、還威脅要削減紐約市(NYC)的聯邦撥款。

但他的對手也不是省油的燈，曼達尼已展現出能夠以其人之道還治其人之身。

身為前實境秀明星，川普很少看到有人能搶走他的風頭，但34歲的曼達尼在4日的勝選之夜上演了這齣戲碼。他在群眾熱烈的歡呼聲中說，「川普，因為我知道你正在看，我有4個字要給你─調大音量！」

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)隔天陪同川普搭乘空軍一號(Air Force One)時，證實川普確實有收看曼達尼的演說。

先過這一關

川普和曼達尼算是─至少有部分是利益結合的敵人(enemies with benefits)。

左派的曼達尼在整個競選過程中把川普當標靶，指控他「法西斯主義」，還拿這位房地產開發商億萬富豪，和他口中向紐約客敲竹槓的房東相提並論。

針對這位把權力推動到極限、並在民主黨治理城市部署國民兵(National Guard)的美國領袖，曼達尼也精明地把自己定位為抗衡勢力中的一分子。他在勝選集會中說，「要對我們的任何人出手，你得先過得了我們所有人這一關」。

對於最近數月遭逢川普兇猛攻勢、努力想迎來勝利篇章的民主黨人而言，曼達尼代表了等待已久的反擊契機。但對許多右派來說，川普如今則是有了理想的攻擊對象。

在共和黨人為了紐約市、維吉尼亞州與紐澤西州的挫敗而療傷之際，川普5日在邁阿密演說時表示，「全體美國人要面臨的抉擇再明顯不過。我們要在共產主義與常識間做出抉擇」。

川普也隱喻地向極右派喊話。

川普在同一場演說中，故意把曼達尼的姓氏(Mamdani)唸錯，就像他在2024年總統選戰時對民主黨對手賀錦麗(Kamala Harris)那樣。「曼達米(Mandami)，管他叫什麼鬼名字」。

警示燈全亮

然而，這場對決的風險要遠超過唇槍舌戰。

川普已再三威脅要把紐約這個他所鍾愛的家鄉置於聯邦政府的鎖定目標，就像他先前對洛杉磯與芝加哥一樣。

川普6日在橢圓形辦公室(Oval Office)告訴記者，如果他是個共產主義者，那麼就不會有許多活動，所以也用不著橋梁、隧道、以及正在為紐約規劃的所有東西。

某些盟友則擔心川普對曼達尼集中火力可能是在玩火，這個政壇新秀的崛起是拜支出負擔危機所推動，而這場危機如今正在損及共和黨聲勢。

白宮前策略專家巴農(Steve Bannon)告訴政治網站Politico，川普應該要全面提高警戒才是。人們最好了解到他們有一場硬仗要打，這可是個必須認真看待的傢伙。

不過，川普和曼達尼都表示，他們最終可能都準備讓情勢降溫。

川普的談話反覆，他說因為熱愛紐約，所以希望「讓他成功」，但在同時又呼籲曼達尼「給華盛頓放尊重一點」。

至於曼達尼，也明白一旦川普砍了聯邦資金，他的競選承諾─免費市區公車、免費托育、以及公辦雜貨店將難以兌現。

曼達尼5日表示，他仍然有興趣和川普對話，來找到共同合作服務紐約客的方式。