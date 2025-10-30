解碼國際／川習會未提台灣 但從大豆、芬太尼、俄烏戰爭談到元首互訪

美國總統川普今天(30日)上午與中國國家主席習近平在南韓釜山金海空軍基地展開雙邊會談；川、習會後都稱達成多項共識。「川習會」觸及多項議題，包括大豆與農產品採購、芬太尼加徵關稅調降、晶片、稀土管制、結束俄烏戰爭，以及美中元首2026年互訪；不過，兩人會談並未提到台灣。

川普亞洲行重頭戲「川習會」今天登場，美中之前因關稅、稀土、科技管制等產生極大貿易摩擦，「川習會」的結果牽動全球經貿與戰略布局。川普與習近平台北時間上午10時會面，兩人在會前面對媒體時互動良好，握手寒暄，都稱很高興再次與對方會面。川、習會談將近2小時後結束，會後兩人一起步出會談地點，握手交談，習近平車隊先行離開前往慶州參加APEC峰會，而川普的亞洲行則畫下句點，搭乘專機返回華府。

川普在空軍一號上接受媒體採訪時，談及「川習會」的重點與成果。根據白宮釋出的音檔，川、習就美中貿易議題達成多項共識，川普並說，如果滿分是10分，他會給「川習會」打12分。而中國外交部的新聞稿也提到，雙方經貿團隊達成共識，中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就。

「川習會」重點議題一次看：

中方採購美國大豆、美方調降芬太尼加徵關稅至10%

在「川習會」前，中國國企中糧集團下單採購美國黃豆18萬噸。川普表示，中國還會採購美國其他農產品。

川普也宣布，將因芬太尼問題對中加徵的20%關稅，調降至10%，即刻生效。

稀土議題達1年期協議

為了回應美國擴大對中科技管制，中國10月初宣布管制稀土出口，美中貿易戰升溫。川、習就稀土議題達成1年期協議，未來也可展延；川普表示，美國可繼續採購稀土，「稀土問題已經解決」。

晶片出口議題

川普表示，「川習會」上觸及晶片議題，但是沒有討論到輝達(Nvidia)高階晶片Blackwell。川普表示，中方會與輝達討論晶片採購議題，美國政府扮演「仲裁者」或「裁判」的角色。

美中共同努力結束俄烏戰爭

「川習會」全程未提台灣，但是有討論到俄烏戰爭。川普表示，習近平願意努力一起結束俄烏戰爭。

美中元首互訪

川普會後在空軍一號上宣布，將於2026年4月訪問中國，之後習近平也會訪問美國，地點可能在華盛頓或佛羅里達。川普盛讚「川習會」對兩國關係非常重要，並說習近平是「一個強大國家的卓越領袖」。(編輯：陳士廉)