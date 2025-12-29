解碼國際／從地緣位置到同盟 「台灣有事」何以成為日本問題
中國近年來持續軍事擴張，不僅對台灣構成威脅，也劍指區域內的日本和菲律賓等美國盟友。美媒「華爾街日報」28日以「中國攻台何以成為日本的問題」(See How a Chinese Attack on Taiwan Would Be Japan's Problem)為題，指出日本不僅因地理位置而可能介入台海衝突，甚至因與美國的軍事同盟而擴大參與程度。
報導指出，日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」後，引發中國強烈反彈，連日在政治與軍事場域對日本施壓，其目的在傳達一個訊息：台灣的事與你無關。
然而台海具備高度經濟與地緣政治重要性，中國武力侵犯不僅影響台灣，也對日本與美國利益構成威脅。在地理位置上，琉球群島西南端的與那國島距離台灣僅約111公里，一旦戰爭開打，恐將成為戰場的一部分。
除了日本首當其衝外，若中國奪取台灣，將可控制區域戰略水道，將軍力擴張至太平洋，並進一步聲索領土和海洋主權。倫敦國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)日本事務主任沃德(Robert Ward)指出，放眼海上，中國目前某種程度上被位於第一島鏈的日本、台灣和菲律賓包圍，而中國「顯然想要擺脫這種束縛」。
報導指出，一旦台海戰爭開打，台灣要抵禦大規模攻擊，必須尋求美國的軍事介入；而如果華盛頓決定出兵保衛台灣，美軍能否有效作戰將取決於日本，當地有大量美軍基地，可調動太平洋美軍及第七艦隊。根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)於2023年所做的一份台海戰爭報告指出，「美國必須能夠利用在日本的基地進行作戰行動」。
然而，當美軍介入台海衝突，日本將不可避免地涉入其軍事行動。報導以沖繩為例，島上的美軍基地「嘉手納」常駐各類軍機，可在台海衝突中擊沉共軍船艦或進行空戰；一支專為「跳島作戰」設計、配備飛彈的新型美國海軍陸戰隊部隊也駐紮在沖繩。
但沖繩與中國的距離近，一旦爆發戰爭容易遭受攻擊。如果美軍戰機過度集中，可能面臨被全殲的風險，因此為了降低被鎖定的難度，美軍會尋求將戰機分散佈署，不僅分流至其他美軍基地，更會擴及日本的自衛隊基地、民用或軍民合用機場，使日本進一步涉入戰爭。
日本的地理位置對飛行距離有限且耗油量大的戰機而言，也至關重要。從日本起飛，飛行員可以快速往返台灣；如果失去日本的支持，美國將被迫依賴距離台灣約2700公里的關島，導致作戰行動難以持續。而航空母艦雖然是另一種選擇，但體積龐大且造價昂貴，美國不太可能在戰爭初期就把太多航母推向前線。
即使日本無意介入戰爭，也可能因中國的決定而被捲入其中。報導指出，如果北京判斷美國可能出兵台海，很可能會先發制人轟炸駐日美軍基地，甚至打擊日本本土。
台海現狀危機四伏，各方都在擴大飛彈佈署。中國目前已擁有數百枚短程、中程及長程飛彈。美國今年則首次在美日聯合軍演中加入射程及於中國的「泰風」飛彈系統，並在沖繩的美軍基地部署「NMESIS」反艦導彈系統。(編輯：楊翎)
