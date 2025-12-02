解碼國際／從波蘭到宏都拉斯 川普如何公開介入外國選舉

中美洲的宏都拉斯展開大選，關於是否與台灣恢復邦交也成為選戰話題。宏國大選不只牽動北京與台北的外交布局，美國總統川普(Donald Trump)日前也對宏都拉斯大選表態，力挺在野的「國家黨」候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)。川普重返白宮以來，已不止一次對他國選舉「展現興趣」；法新社報導，自從今年1月上任以來，川普不斷積極介入外國選舉。從波蘭、阿根廷到近期舉行總統大選的宏都拉斯，川普毫不掩飾地支持他屬意的候選人。

法新社報導，數十年來，美國一直在干預世界各地的選舉。但沒有哪位現代總統像川普這樣明目張膽。川普利用他最喜歡的社群媒體工具，公開呼籲其他國家的選民投票支持他的右翼盟友。

廣告 廣告

近期，川普在他的「真實社群」(Truth Social)平台上公開支持宏都拉斯右翼候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)，稱他是「自由的唯一真正朋友」，並誓言要與他合作。根據初步開票，阿斯夫拉在30日的大選取得微幅領先。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」衝突與治理計畫主任卡洛瑟(Thomas Carothers)表示：「我實在想不出有哪位美國總統願意如此公開地表達他對外國選舉的偏好，至少在現代歷史上。」

在美國長期干預的拉丁美洲，川普尤其大膽。

川普的國務卿盧比歐(Marco Rubio)貶低哥倫比亞左翼民選總統裴卓(Gustavo Petro)是「瘋子」，並對起訴試圖推翻選舉結果的巴西前極右翼總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的法官實施制裁。

在阿根廷，川普承諾提供200億美元來振興其陷入困境的經濟，但警告如果總統米雷伊(Javier Milei)在國會選舉中敗選，將撤銷這些資助。米雷伊所屬政黨後來取得壓倒性勝利。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）南美洲研究員弗利曼(Will Freeman)說：「這是不斷試圖影響政治的舉動，強化在他們眼中於各個地區不斷增加的右傾趨勢。」

在沒有選舉可以干預的委內瑞拉，川普暗示可能動用美軍來推翻左翼總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。

著眼歐洲

川普也試圖影響歐洲局勢。川普的國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在訪問波蘭時，公開支持保守派候選人納夫羅茨基(Karol Nawrocki)，他後來贏得了總統大選。

川普對羅馬尼亞的干預沒有成功，他的極右翼盟友喬吉斯古(Calin Georgescu)在總統大選中落敗。但喬吉斯古先前取得領先的首輪總統大選結果，因為俄羅斯介選而被法院宣告無效。

美國副總統范斯(JD Vance)在訪問德國期間，公開攻擊對極右翼政黨另類選擇黨(AfD)的限制措施。川普或他的幕僚也大力讚揚英國反移民議員法拉吉(Nigel Farage)，並批評法國法院對極右翼領袖瑪琳．雷朋(Marine Le Pen)的裁決。

川普政府也縮減了數十年來在海外推廣民主的努力，盧比歐也發布電報，指示各國大使館避免對外國選舉的合法性發表回應。

這個立場反映了川普對國內選舉的態度。川普拒絕接受2020年的敗選結果，並因為試圖在喬治亞州推翻選舉結果而被起訴。由於川普2024年再次當選總統，此案已經在上週撤銷。

或許是因為他自身的經歷，川普也公開呼籲以色列總統赦免醜聞纏身的以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。

川普的獨特策略

諷刺的是，川普在今年5月在利雅德的演說中則譴責干預主義，至少是在中東的脈絡下，表示美國過去的干預變成了災難。

政治學家杜拉文(Dov Levin)在2021年的一本著作中指出，自從二戰結束以來，美國介入外國選舉超過80次，超過任何其他國家。

然而，卡洛瑟表示，川普的特殊之處不只是因為他的公開手段，還有他明顯的動機。

卡洛瑟指出：「與冷戰期間不同，當時美國經常支持特定人物，但他們這麼做是基於地緣戰略因素。」「我們現在面對的是川普感覺他在世界上有一群朋友，他想要幫助他們。」

卡洛瑟指出，在戰略上只有俄羅斯接近這種干預程度，克里姆林宮大力干預前蘇聯國家的選舉，表明其屬意的候選人，例如最近在摩爾多瓦，但俄羅斯支持的候選人落敗。

卡洛瑟說：「絕大多數歐洲領導人都希望奧班(Viktor Orban)在下次選舉中落敗，但他們不會公開這麼說。」奧班是匈牙利右翼民粹主義總理。

川普上個月在白宮接待了奧班。在與記者的談話中，川普表示，歐洲領導人需要更重視奧班。(編輯：鍾錦隆)