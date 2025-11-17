解碼國際／德國重思對中政策 克林拜耳北京行牽動兩國角力

德國財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)今天(17日)將成為德國新執政聯盟中，首位訪問中國的內閣部長，在貿易逆差擴大、以及供應鏈搖擺不定之際，德國政府正面臨壓力要展現出對中國政策的掌控。

本屆德國政府首位訪中閣員

在德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)領導的聯合政府上任超過6個月後，克林拜耳終於啟程前往北京。在這之前，德國外長瓦德福(Johann Wadephul)因為中方拒絕了他提議的大多數議程安排，在上個月取消了他的中國行。

廣告 廣告

德國官員強調，克林拜耳此行將討論重大貿易議題，例如中國對稀土的限制。一位財政部消息人士表示，身為歐盟成員國，德國事前已就其立場和負責德國貿易政策的歐盟官員達成協議。

但克林拜耳此行在德國國內同樣重要，執政聯盟將展現出它終於有機會和北京交換意見，並掌控對中關係。

美國總統川普(Donald Trump)的貿易戰已對德國出口造成傷害，讓柏林在面對進口中國商品激增下容易受到影響，並燃起新的供應鏈憂心，最新的例子則是對稀土與汽車晶片。

克林拜耳將在德國央行聯邦銀行(Bundesbank)行長納格爾(Joachim Nagel)、以及一個德國銀行與保險公司的小型代表團陪同下，在「德中財政對話」與中國國務院副總理何立峰會面，這項每2年舉行一次的對話是在2015年展開。

總部位於德國慕尼黑的諮詢公司羅蘭貝格(Roland Berger)全球董事總經理德波(Denis Depoux)表示，「歐洲與中國正處於一種含糊不清的關係，一方面我們需要他們；另一方面，我們關切安全議題」。

克林拜耳在前往新加坡訪問之前，將在19日到上海和德國中型企業負責人會談。

痛苦激發政治意志做出果斷抉擇

中國最近數週對稀土元素貿易的限制、以及北京與荷蘭針對汽車晶片供應商安世半導體(Nexperia)出口發生的爭端，在歐洲敲響了警鐘。

在德國，政界人士已呼籲對中政策進行全面的重新評估，有些人指控前社會民主黨主導的政府，讓德國過度依賴中國，不論是在工業出口市場或是關鍵材料供應方面。

智庫「Merics」的經濟與產業項目負責人剛特(Jacob Gunter)表示，只有「更明確的痛苦」才能「激起做出一些果斷抉擇的政治意願」。

德國國會13日已命了一個專家委員會，來負責重新思考對中國的貿易政策。

德國工商業組織「德國工商總會」(DIHK)外貿負責人特賴爾(Volker Treier)表示，安世半導體事件應該促​​使德國進行對話並要求透明度，否則商業問題就會被用來當作地緣政治問題處理。

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)的基督教民主黨(CDU)外交政策發言人哈特(Juergen Hardt)表示，必須讓中國政府明白，德國無法接受經濟與政治利益被混為一談。(編輯：鍾錦隆)