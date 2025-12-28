解碼國際／憂停火難落實 泰柬災民1公里「漫長」返鄉路

法新社28日報導，泰國和柬埔寨27日發表聯合聲明同意「立即」停火，承諾結束數週來的致命邊境衝突。但儘管如此，被撤離躲避戰火的邊境居民仍惶惶不安，擔心隨時可能衝突再起而不敢返回家園。

泰柬27日宣布立即停火

泰柬衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分、以及分布在邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。這次兩國在爆發了持續3週、造成至少47人死亡、超過100萬人流離失所的衝突後達成停火協議。

然而，這兩個鄰國7月就曾爆發過邊境衝突，當時持續5天的戰鬥奪走數十人性命，雙方後來雖然達成停火協議，但未能帶來持久和平。

在這次衝突中流離失所的泰柬邊界居民中，有許多人在7月時也曾撤離過。

憂心衝突再起不敢回家

21歲的家庭主婦坎拉雅(Kanlaya Somjettana)，目前棲身於一所充當臨時庇護所的泰國大學裡，雖然泰柬達成了停火協議但她不願回家，因為擔心暴力衝突可能並未結束。

她表示，有些被迫逃離戰火的人在28日、也就是宣布停火協議的隔天就開始返鄉，但兩國邊境的許多被撤離者都寧可等待官方確認安全的消息。

有些人的理由是，自從先前的停火協議被打破後，他們並不相信鄰國會遵守協議。

停火協議曾破裂人民難信任

坎拉雅在這所位於泰國東北部素輦省(Surin)的大學告訴法新社說，「我真心希望這次停火能持續很久，讓我們能夠回家」。「但只要當局沒有確認安全，我就不會回去」。

她還說，雖然這處撤離中心還有好幾百人，但已經沒那麼擁擠了。

至於在柬埔寨這邊，35歲的準媽媽索春(So Choeun)表示，她可能這幾天就會分娩，她希望能帶著寶寶回家，她的家距離邊境大約1公里。

滯留庇護所繼續觀察發展

這位即將臨盆的婦女和家人暫住在班提米安夏省(Banteay Meanchey)一處臨時搭建在佛塔下的帳篷內。她認為現在還不是回去的時候。「儘管宣布停火，但我們還不敢回家。我們還是很害怕」。「我們這幾天還要再看看，看看是否一切平靜」。

根據泰柬官員表示，這項才剛生效1天的停火協議仍在執行。不過，大多數地區尚未發布已經一切正常的通知。

至於38歲的泰國農民塞春(Saichon Wongpitak)說，她已經等不下去了，她打算28日下午回到位於泰國四色菊府(Sisaket)的家園。

這位栽種稻米和木薯的婦女表示，「我和鄰居聊過了，對方說從昨天起就沒有再聽到槍響」。她還補充說，如果有必要，她的家人會再次撤離。

塞春表示，雖然還是很害怕，但家裡還有工作要做，他們有家畜也有農地。她雖然高興聽到停火，但她預期停火不會持續太久，因為柬埔寨很快就會展開新一輪衝突。「我住在邊境，我學到的教訓就是不要相信柬埔寨」。

渴望持續和平 有停火就是好兆頭

根據這項停火協議，泰柬雙方同意停火，凍結軍隊行動，並准許居住在邊境地區的平民儘快返鄉，泰國則將在72小時內交還7月時俘虜的18名柬埔寨士兵。

在柬埔寨班提米安夏省的另一處撤離中心，43歲婦女科吉克(Kot Ngik)說，她很感謝有這項停火協議，因為這可能讓孩子們能夠很快返回學校。「但我們還不相信泰國軍方」。「眼前我們對情勢還無法確定。他們隨時可能再度交火」。

雖然包括科吉克在內的許多被撤離民眾，仍然擔心到不敢離開庇護所，但索春表示，這項停火至少帶來了一些希望。「昨天早上，我還能聽到巨大的爆炸聲，但從昨天中午12點起就沒有再聽到了」。「這是個好預兆」。