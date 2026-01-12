解碼國際／成功突襲委內瑞拉 川普警告中國遠離美洲

路透社11日報導，美國上週逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的軍事行動具有許多目標，其中之一是向中國發出訊息：遠離美洲。

對中國發出訊息

北京至少20年來一直試圖打造在拉丁美洲的影響力，不只是尋求經濟機會，更要在中國最大地緣政治對手的家門口取得戰略據點。而中國包括在阿根廷設立衛星追蹤站、在秘魯建設港口、以及向委內瑞拉提供經濟支援等推進行動，都令美國歷屆政府深感煩憂。

這包括川普(Donald Trump)政府在內。多位官員告訴路透社，這位美國領袖對馬杜洛的行動，有部分就是為了制衡中國的野心，而且北京利用債務影響力來獲取委內瑞拉廉價石油的日子已經「結束」。

我們不歡迎你們

川普9日和石油公司高層會面時表明了這項訊息，表達出他對中國和俄羅斯這兩個「近鄰」的不安。

川普指出，「我告訴中國和俄羅斯，『我們和你們處得很好，我們很喜歡你們，但我們不希望你們在那裡，你們不會在那裡』」。

如今，川普說他要告訴中國「我們對於做生意抱持開放立場」，他們「可以在那裡向我們、或是在美國購買他們想要的所有石油」。

美國3日成功突襲卡拉卡斯(Caracas)並捉捕馬杜洛夫妻，對中國的利益與威信是一記打擊。在美軍攻勢下迅速破功的委內瑞拉空防正是由中國與俄羅斯供應；此外，川普表示如今將運往美國的3千萬至5千萬桶遭制裁石油，先前則大多運往中國港口。

分析人士說，馬杜洛被捕暴露出北京在美洲施加影響力的能力有限。

智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)中國專家辛格頓(Craig Singleton)表示，這起攻擊暴露出中國的「強國言論和它在西半球實際影響力」之間的鴻溝。

辛格頓說，北京可以提出外交抗議，可一旦華盛頓決定直接施壓，中方就保護不了它的夥伴或資產。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在給路透社的聲明中說，中國反對美國所謂的「單邊、非法和霸凌行為」。「中國和拉丁美洲與加勒比海國家維持友好交流與合作。無論局勢如何發展，我們將持續是朋友與夥伴」。

白宮並未回覆置評要求。但一位美國政府官員說，「中國應該擔心他們在西半球的地位」，他們在這個地區的夥伴們越來越明白到中國無法保護他們。

川普模糊的對中政策

川普政府對北京的政策似乎相互矛盾：一方面為了平息貿易戰而讓步，另一方面則更加堅定美國對台灣的支持。

這次的委內瑞拉行動似乎讓美國政策更朝向鷹派傾斜。

的確，美國發動攻擊的時機加劇了北京的尷尬。因為就在馬杜洛垮台的數小時前，他才剛和中國政府拉美事務特別代表邱小琪在卡拉卡斯(Caracas)會面，這是他在成為美國俘虜之前的最後公開露面。

另一位美國官員表示，即便美軍已經祕密準備發動行動了，這場會談仍在鏡頭前公開進行，表明了北京是被蒙在鼓裡。「他們要是知道，就不會這麼公開進行」。

自從美國及其盟友2017年開始加緊制裁委內瑞拉之後，北京多年來對這個國家的煉油廠和基礎設施大撒幣，提供委內瑞拉一條經濟命脈。

和俄羅斯一樣，中國也向委內瑞拉軍方提供資金與裝備，包括最近標榜為能偵測到美國先進軍機的雷達陣列。但這些系統幾乎無法阻止這場被美方宣揚為毫無傷亡的空襲。

華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)資深研究員索博利克(Michael Sobolik)表示，世界上每個採用中國國防裝備的國家都正在檢測他們的空防，並質疑自己國家實際上在面臨美國時能有多安全。「他們也都注意到中國向伊朗與委內瑞拉的外交保證，在美軍抵達後，並未帶來任何有意義的保護。

根據一名聽取過相關情報簡報的人士表示，中國目前正在研究那些空防出了什麼問題，以便改善自身系統。

中國面臨其他地區風險

中國可能很快就會在這個地區的其他地方面臨壓力。北京試圖擴大在古巴的影響力，美國懷疑北京在當地進行情報收集行動的運作。中國對此否認，但去年承諾加強與古巴的情報分享。

在美軍的委內瑞拉行動數天後，川普表示，美國可能沒必要對古巴軍事干預，因為古巴政府看來即將倒台。古巴正因為失去委內瑞拉石油而陷入困境。

此外，川普政府也持續施壓中國公司離開在巴拿馬運河(Panama Canal)週遭的港口營運，這是連結大西洋與太平洋的至關重要水道。

美國國務院官員表示，美國「仍關注」中國在巴拿馬運河附近的影響力，但讚揚巴拿馬為遏制中國所採取的行動，包括退出北京的「一帶一路」倡議、以及對香港的長江和記實業(CK Hutchison Group)港口經營權的審計。長江和記實業的子公司長期以來一直管理這條運河在加勒比海和太平洋入口處的兩個港口。

雖然中國在這個地區可能處於劣勢，但分析人士警告，一旦美國持續在委內瑞拉的軍事介入或當地的安全情勢惡化，可能會為北京重新發揮作用開啟大門。

目前任職智庫亞洲協會(Asia Society)的美國國務院前亞太助卿羅素(Daniel Russel)表示，川普領導下的華盛頓從法治立場，急劇轉向一個「聚焦西半球的勢力範圍邏輯」，這可能正中中國下懷。

他表示，北京希望華盛頓承認亞洲是在中國的勢力範圍，而且無庸置疑地希望美國在委內瑞拉問題上陷入泥沼。