解碼國際／抗爭歲月結束 黎智英愛女：父親餘生奉獻上帝

香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案遭裁定罪名成立，這位支持民主的前媒體大亨，已成為反抗北京的象徵。他的女兒黎采(Claire Lai)15日表示，如果父親能夠獲釋，將把餘生奉獻給上帝和家人，而非政治活動。

黎智英遭判罪名成立

香港法官15日裁定黎智英2項勾結外國勢力危害國家安全罪名、以及1項發布煽動刊物罪名成立；法官裁決下個月12日聽取求情後再判刑。黎智英有可能面臨終身監禁的命運。

黎采在法院作出裁定後，呼籲當局釋放她的78歲老父。她在華盛頓接受美聯社訪問時說，她父親從根本上就不是個會非法行事的人。「他只想和家人團聚。他想將餘生奉獻給上帝和家人」。

抗爭歲月結束 餘生奉獻上帝與家庭

黎采的言論呼應她這個月在華盛頓郵報(The Washington Post)發表的評論，她在文中指出，「父親的抗爭歲月已經結束」。在黎智英案的法律程序接近尾聲之際，這為北京和西方國家政府─特別是白宮，可能就此案達成外交解決之道舖平道路。

美國總統川普(Donald Trump)15日在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)告訴記者，「我覺得非常難過。我已和習近平主席談過此事，請他考慮放人」。

川普表示，黎智英「年紀大了，身體不好，所以我確實提出了這個請求。我們會看看事情如何發展」。

盼美英政府出力 持續爭取獲釋

而在倫敦，黎采的一個哥哥正在遊說英國政府，來確保他們的父親能夠獲釋。

黎崇恩(Sebastien Lai)在被問到是否樂觀認為，國際施壓能有助於黎智英獲釋時說，「說到英國，我們說的是關係正常化。那麼，讓我父親重獲自由應該是對此的前提條件」。「我認為，無謂如何都應該繼續奮鬥。我認為，拿我的父親做榜樣，為正確的事挺身而出正是我們現在這麼做的原因。這是我為此奮鬥的方式」。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)的發言人威爾斯(Tom Wells)說，黎智英案一直是英國政府的優先要務，「我們將持續要求立即釋放他」。

香港當局是根據北京實施的國安法，在2020年8月逮捕黎智英。北京在香港2019年爆發大規模的反政府抗議活動後，祭出這項港區國安法作為一系列鎮壓異議人士的部份行動。黎智英已被拘留5年多，大部分時間是被單獨監禁。

黎釆15日告訴美聯社，在她的想法中，如果父親獲釋將會專注於宗教。「他在獄中開始畫耶穌受難像和聖母瑪利亞」，「這是他出獄後想繼續做的事」。

長期單獨監禁 健康惡化

黎采表示，5年多來的單獨監禁對黎智英的健康造成傷害。一度高大健壯的人如今體重驟減。

曾在法庭和獄中見到父親的黎采說，「他虛弱了好多，過去這一年來更加衰弱」。「他的腰背疼痛，我們在探視時發現他的指甲變色、脫落，有些牙齒也開始腐爛」。

她並補充說，父親有心悸、糖尿病，視力和聽力都在衰退中。

香港保安局局長鄧炳強則駁斥對黎智英健康的擔憂，表示已提供黎智英「一切適切的治療」，而且黎智英從未對接受的醫療照護有過任何抱怨。

鄧炳強並指出，單獨囚禁是根據黎智英的意願，在基於他的安全和福祉後同意這項要求。

黎采在公開談論父親的案件後，面臨了無法返回香港的風險，但她表示，只想和父親團圓。「我非常想念他，如果我們站出來公開談論這些事能讓我們多相處幾天，那就值得了，那就是我今天在這裡的原因」。

感謝國際聲援 施壓爭取重獲自由

黎采表示，她在華盛頓期間，獲得來自各政治黨派的政壇人士支持。她並提到川普政府為她父親所採取的行動。「我們受到如此的善意、恩惠和寬宏大量，這令人深受感動，我深表感謝」。

在川普10月和習近平在南韓會面之前，美國國會參議院一個超過30人的跨黨派團體就曾呼籲川普，協助讓黎智英獲釋。

喬治城大學(Georgetown University)亞洲法律中心(Center for Asian Law)執行主任、美中關係研究學者凱洛格(Thomas Kellogg)表示，考慮到黎智英的健康狀況，申請保外就醫是合理的作法。「現在已經作出了裁決，川普需要向中國政府施壓來儘快釋放黎智英」。 (編輯:柳向華)