解碼國際／拉法關卡重啟後 加薩下一步何去何從？

以色列今天(2日)重啟加薩走廊(Gaza Strip)與埃及之間的拉法關卡(Rafah Crossing)，此舉象徵著加薩距離和平又邁進了一步。路透社刊登專文分析當地目前的局勢，以及川普尚待實現的和平計畫和可能面臨的難題，其中最為關鍵的，仍是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)能否順利解除武裝與以色列撤軍。

川普的加薩和平計畫

路透社報導，根據美國總統川普(Donald Trump)的加薩20點和平計畫，以色列與哈瑪斯將在第一階段進行停火、釋放人質及換囚、以色列撤離部分軍隊，以及增加對加薩援助與重啟拉法關卡。

廣告 廣告

隨著拉法重啟，以哈雙方目前進入停火第二階段，最終目標是哈瑪斯解除武裝並放棄治理加薩、以色列完全撤軍，以及加薩在國際監督下展開重建。

聯合國安理會後來通過決議支持這項和平計畫，並授權在加薩成立過渡政府與國際穩定部隊。

加薩目前情況如何？

自以色列與哈瑪斯去年10月達成停火協議以來，大規模戰鬥已經停止，但當地仍不時傳出衝突。根據加薩衛生部門表示，停火至今有488名巴勒斯坦人在以色列砲火下喪命；以軍則稱，有4名士兵被武裝分子殺害。

目前以色列仍控制加薩逾53%的土地，迫使加薩200多萬人口擠在沿海的一小片區域。大多數民眾只能住在毀損的建築物或臨時帳篷中，且該地區由哈瑪斯掌權。

巴勒斯坦組織與救援團體指控以色列未按協議的速度放行物資進入加薩，以色列則堅稱已履行承諾。此外，反哈瑪斯的巴勒斯坦武裝派系在以軍佔領區設立據點，哈瑪斯則斥之為缺乏民意支持的「通敵者」。

第二階段的預期進展

儘管以哈對於停火的分歧仍大，美國仍於今年元旦後宣布進入第二階段，成立巴勒斯坦技術官僚委員會來管理加薩，並受到川普和平理事會(Board of Peace)監督。

停火計畫第二階段的核心是讓哈瑪斯解除武裝、加薩去軍事化，換取以色列全面撤軍。據了解，哈瑪斯目前仍擁有數百枚火箭彈，以及包括步槍在內的數千件輕型武器。

消息人士指出，哈瑪斯日前已同意與其他巴勒斯坦武裝派系及調解方討論繳械，但2名哈瑪斯官員告訴路透社，華盛頓或調解方尚未提出任何關於繳械的具體方案。

部分以色列高階官員則認為，哈瑪斯不會自動解除武裝。一旦哈瑪斯拒絕繳械，以軍將重啟戰火。此外，以方也反對讓1萬名哈瑪斯員警加入加薩技術官僚政府。

加薩未來將面臨那些難題？

除了前面提到的複雜情況，計畫用來維持加薩安全的國際穩定部隊至今尚未成形；巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)原定進行改革並參與加薩治理，但細節仍未敲定。

此外，川普的女婿庫許納(Jared Kushner)稍早公布一份「新加薩」藍圖，提出將在當地興建住宅大樓、資料中心與工業區。但該計畫並未提及對加薩居民的補償，也未說明重建期間的安置事宜。

面對這一連串難解的問題，許多以色列與巴勒斯坦人懷疑川普的計畫將永遠無法徹底實現，而加薩恐怕將陷入無止境的衝突凍結狀態。(編輯：楊翎)