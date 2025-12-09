解碼國際／拯救2026期中選舉大作戰 川普赴賓州跑場子固票

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)9日將走訪賓州，希望平息美國民眾對於生活成本與日俱增的怒火。

川普將回到讓他重返白宮的競選風格式的集會，向民眾推送他正在削減通貨膨脹的訊息。這位79歲的共和黨籍總統已憤怒駁斥他所謂的、民主黨人對負擔能力議題的「騙局」。但民調顯示，川普在經濟方面的支持率大幅滑落。

這位億萬富豪也面臨了來自他的「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)運動內部的不同意見，有人呼籲他將重點放在經濟上，而不是國際和平協議。

一位白宮官員告訴法新社，川普將談論他和政府如何持續聚焦在兌現上任首日的優先要務、也就是結束前總統拜登(Joe Biden)留下的通膨危機。

根據美媒報導，川普將在賓州波科諾(Pocono)的芒特艾里賭場(Mount Airy Casino)度假村發表演說。這位前房地產大亨在入主白宮前曾經營多家賭場，其中有些已經破產。

川普堅稱，牛肉、雞蛋和咖啡等關鍵商品價格正在下降，他正在解決他所稱的、民主黨籍前任總統拜登留下的爛攤子。

但川普8日展現出有所軟化的跡象，繼上週才剛斥之為「騙局」之後，承認了有負擔能力的「問題」。川普說「民主黨人造成了負擔能力的問題，而我們正在解決」。

川普的支持率已跌至1月重返白宮以來新低，特別是在生活支出方面，美國民眾認為這至少有部份要歸咎於川普的關稅。

美國9月的通貨年增率加速至2.8%。

美國優先

這項議題在「MAGA」運動內部造成裂痕。前挺川大將葛林(Marjorie Taylor Greene)在11月和川普分道揚鑣，表示川普未能專注在負擔能力方面。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)7日播出的訪問內容，葛林表示，對於一個「美國優先」的總統來說，最優先的要務應該是國內政策，但川普政府並不是。

在此同時，民主黨在上個月的選戰中主打負擔能力，並在紐約市(NYC)市長、紐澤西州州長和維吉尼亞州長選舉取得壓倒性勝利。

藍領賓州是通往白宮之路的關鍵一站，川普2016年和2024年都以險勝之姿拿下這個東北部的州，但2020年在些微差距下輸給拜登。

川普沒有資格在2028年再度參選─儘管他暗示可能會試圖角逐。但目前他正非常專注在2026年的期中選舉，屆時美國民眾的負擔能力問題，可能會衝擊共和黨選情。

白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)告訴每日傳訊(Daily Caller)，她明年會讓川普去跑競選場子，好讓那些原本可能不去投票的死忠選民出門投票。

這標示著美國政黨過去幾年來在期中選舉，和不受歡迎的現任總統保持距離的做法，將發生重大轉變。

此外，川普也聚焦在其他受到他的經濟政策影響的團體。他在發表演說的前一天宣布，將向同樣受到關稅和貿易政策衝擊的美國農民援助120億美元。

川普形容農民是國家的「骨幹」，他在白宮表示，「我們熱愛我們的農民，而且就像你們知道的，農民們喜歡我」。(編輯：陳士廉)