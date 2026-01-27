解碼國際／攝氏40度最高熱壓力等級5 澳網極端高溫政策啟動

澳洲網球公開賽(Australian Open)主辦單位今天(27日)啟動了「極端高溫政策」(Extreme Heat Policy)，因為墨爾本球場(Melbourne Park)氣溫飆升，導致戶外球場比賽暫停，主要球場頂棚關閉。

澳網的「熱壓力等級」(Heat Stress Scale)在今天剛過中午時達到了最高等級5.0的門檻，下午2時氣溫突破了攝氏40度(華氏104度)，是本屆賽事迄今最熱的一天。

主辦單位、球員和球迷都做好了迎接另一個酷暑日的準備，預計今天稍後氣溫將達到45度上下。

2019年啟用 4因素評估熱壓力等級

澳網是每年的第一場大滿貫賽活動，設有「極端高溫政策」。美聯社報導，澳網在2019年引入了「熱壓力等級」，考量4個氣候因素：氣溫、輻射熱、濕度和風速來評估比賽條件，從1到5共分為5個等級。

與往常相比，球場入口處的排隊人龍明顯變短，場館各處的大廳廣場也空空蕩蕩，儘管這個每年第一場大滿貫賽事的觀眾人數一直在創紀錄。

由於預計高溫天氣，輪椅組賽事已經延後了24小時。大會工作人員也採取了特殊措施，球僮在場上輪值時間縮短，休息恢復時間延長，且增派了替補人員。

降低中暑風險 設立暫停比賽標準

此一舉措旨在為所有球員提供一致的比賽環境，並最大限度地降低中暑相關風險。「熱壓力等級」設立了降溫干預的門檻。在極端高溫的情況下，賽事裁判有權決定暫停比賽或安排額外的降溫休息時間。

若男單、女單的比賽指標達到5時，比賽將自動暫停。

裁判可以叫停所有即將在戶外球場舉行的比賽。如果戶外球場的比賽已經暫停，裁判可以決定主球場接下來的比賽是否將頂棚關起，或繼續維持頂棚關閉。

裁判將決定何時重新開始比賽，而每位球員需在恢復比賽至少半小時前收到通知。

若熱壓力等級達到4，主辦單位可以在女單比賽的第二和第三盤間、男單比賽的第三和第四盤間增加額外的10分鐘休息時間。

在主球場，如果頂棚在女單比賽第一盤、男單比賽第二盤結束前關閉，則不會安排額外的降溫休息時間。

主球場關頂棚 戶外球場練習比賽均暫停

今天拉佛球場的屋頂在第一場比賽中維持開啟，世界排名第一的女單選手莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)以6-3、6-0輕鬆取勝美國小將約維奇(Iva Jovic)後，高溫門檻很快達標，拉佛球場(Rod Laver Arena)的屋頂在球員離開球場時關閉。

隨後男單第三種子茲韋列夫(Alexander Zverev)和第25種子勒納．田(Learner Tien)的8強賽，就在關上頂棚的拉佛球場(Rod Laver Arena)進行。

在此同時，墨爾本球場唯一在進行的另一場比賽，是混雙8強賽，在關上頂棚的瑪格麗特球場(Margaret Court Arena)進行。戶外球場則連練球也全部暫停。

主辦單位鼓勵觀眾戴帽子、塗抹防曬產品並多喝水，多使用場館內的遮陽設施和其他降溫區域，同時預留充足的時間抵達現場。(編輯：宋皖媛)