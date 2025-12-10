解碼國際／攸關安危 全球關注馬查多親領諾貝爾和平獎？

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)預定今天(10日)在奧斯陸領取諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)，但在頒獎典禮將開始的數小時前，仍不確定她是否會出席。

是否出席仍是謎

原訂9日舉行的馬查多記者會，在先是被「推遲」的情況下，後來仍遭到取消。目前沒有跡象顯示馬查多已經到了奧斯陸。

這位58歲的反對派領袖自2024年8月以來就在委內瑞拉藏匿行蹤，似乎沒人知道她的下落、或她是否已設法離開委內瑞拉。

廣告 廣告

諾貝爾協會(Nobel Institute)主席哈普威金(Kristian Berg Harpviken)9日晚間告訴法新社，「她說她會來參加慶祝活動」。「我不知道她如何安排行程，也不知道她何時抵達，但我仍相信她會及時到這裡參加慶祝活動」。

馬查多家人抵達奧斯陸

諾貝爾和平獎正式頒獎典禮訂於10日下午1點(台灣時間10日晚間8點)在奧斯陸市政廳(City Hall)舉行。

馬查多的一些家人、以及和美國總統川普(Donald Trump)結盟的拉丁美洲國家元首已經到了奧斯陸，包括阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)在內。

一旦馬查多現身奧斯陸，將是她11個月來的首次公開露面。這座挪威首都城市的部份地區，可看到高度的安全警戒。

馬查多指控委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)竊取了她被禁止參選的2024年7月總統大選，她的說法獲得國際社會的多數支持。

馬查多自2024年8月起就過著隱匿的生活，在這之後只有公開現身一次：今年1月9日在卡拉卡斯(Caracas)抗議馬杜洛就任第三個總統任期。

委內瑞拉反對派聲稱他們的候選人龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez Urrutia)贏得這場選舉。目前流亡海外的龔薩雷茲也來到了奧斯陸要出席典禮。

若缺席可由他人代領

馬查多因為致力於為委內瑞拉帶來民主、挑戰馬杜洛的鐵腕統治而榮獲諾貝爾和平獎。馬杜洛自2013年起擔任委內瑞拉總統。

如果無法出席今天的頒獎典禮，馬查多可以請家人代表領獎。她的母親、3個姊妹及3個孩子都到了奧斯陸。

哈普威金說明了這種狀況，「諾貝爾和平獎史上曾多次發生獲獎者無法出席典禮領獎，在這些場合都是由獲獎者的至親代領並發表演說」。

出面領獎有風險

委內瑞拉檢察總長沙柏(Tarek William Saab)上個月表示，如果馬查多出境前往挪威領獎，將被視為「逃犯」。

沙柏告訴法新社，由於身處委內瑞拉境外，面臨多項刑事調查的馬查多將被視為逃犯。他並補充說，馬查多被控「陰謀罪、煽動仇恨罪和恐怖主義」罪行。

如果馬查多真的到挪威，將會引發她要如何回國、以及她是否可能在流亡期間繼續領導反對派的問題。

奧斯陸大學(University of Oslo)專研拉美的布爾教授(Benedicte Bull)說，即使委內瑞拉當局對她已經比對其他許多人還要克制了，但她如果返國仍將面臨被捕的風險，因為逮捕她將有非常強烈的象徵意義。另一方面，「她是無庸置疑的反對派領袖，但如果她長期流亡海外，我認為情況將會生變，而且她將逐漸失去政治影響力」。

與川普結盟招批評

雖然馬查多因為致力為委內瑞拉帶來民主受到許多讚譽，但她也因為和川普結盟、把和平獎獻給他而招致批評。

這場頒獎典禮舉行之際，正值美國最近數週來在加勒比海地區大規模軍事集結，並對華盛頓所說的販毒船隻發動致命攻擊。

馬杜洛堅稱，美國行動的真正目的是要推翻他的政府、並奪取委內瑞拉的石油儲備。馬查多則表示，美方的行動有其正當性。

諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎、文學獎和經濟學獎得主，今天將在斯德哥爾摩(Stockholm)的另一場頒獎典禮上領獎。(編輯：陳士廉)