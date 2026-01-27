解碼國際／施凱爾訪中 修復英中關係、降低對美依賴

英國首相施凱爾(Keir Starmer)27日將啟程前往中國，這將是8年來英國首相首度訪問中國。施凱爾希望藉這趟訪問修復與世界第二大經濟體的關係，並降低對越來越難以預測的美國的依賴。

施凱爾是最新一位訪問中國的西方領袖，這趟出訪正值英國與其長期盟友美國，正因為總統川普(Donald Trump)威脅控制格陵蘭而關係陷入緊張。

這趟為期3天的訪問將有數十位企業高層與兩名部長陪同，施凱爾也將在北京與中國領導人會面，隨後前往上海，並接著訪問日本。

廣告 廣告

倫敦國王學院(King's College London)中國研究教授布朗(Kerry Brown)指出，這趟訪問的重點「將是雙方對當前美國與川普的行為與立場的看法」。

布朗表示，當前局勢最反常的一件事在於，在AI、公共衛生和環境等全球議題上，比起美國，英國的立場可能與中國更加接近。

自從2024年上任以來，施凱爾將修復與中國的關係視為他的優先要務。在前幾屆政府任內，英國因為北京對香港民主運動的打壓，以及多項間諜罪和網路攻擊的指控，而與中國關係惡化。

提振英國經濟 施凱爾押注中國

繼加拿大總理卡尼(Mark Carney)這個月與中國達成一項經濟協議後，施凱爾的出訪給予了中國機會，拉攏另一個正在應對川普喜怒無常貿易政策的美國盟友。

針對卡尼的訪中，川普威脅如果加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大銷往美國的所有商品祭出100%的關稅，此舉相當於禁運措施。

中國官媒環球日報26日表示，北京可以成為各國可靠的夥伴，因為其提倡「多極世界」。

但西方領袖在近期訪中獲得了參差不齊的成果。卡尼達成了一項協議，將削減對中國電動車與加拿大菜籽油的關稅，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)去年12月的訪問取得的經濟利益相對較少。

英國希望拉近與中國的經濟和貿易關係，協助施凱爾兌現透過投資公共服務和經濟來提升生活水準的承諾。但這項策略遭到部分英國和美國政治人物的嚴厲批評。

根據政府數據，在截至2025年的12個月間，中國是英國第四大貿易夥伴，貿易額約1000億英鎊(約1370億美元)。倫敦智庫「中國戰略風險研究所」(China Strategic Risks Institute，CSRI)政策主任古德曼(Sam Goodman)表示，英國試圖改善與北京的關係，但至今沒有從中獲得太多經濟利益。

古德曼指出，中國在英國的外國直接投資中僅佔0.2%，美國則佔約三分之一。

古德曼說：「我們與政府針對中國問題進行很多深入討論，這趟訪問真正的目的是什麼？這些實質成果是否真的能對英國經濟帶來有意義的成長。」

施凱爾的訪問正值他的政府剛批准了中國在倫敦市中心興建巨型大使館的爭議性計畫，駁斥了部分政治人物的反對意見，他們表示這座新大樓讓中國更容易執行間諜行動。

施凱爾在上個月曾表示，中國對英國構成國家安全威脅，但保持更密切的商業關係符合國家利益。

這趟訪問正值西方領袖與美國的關係正處於敏感時刻，因為川普宣稱美國必須接管格陵蘭，因為中國在北極構成了威脅。 (編輯:柳向華)