解碼國際 / 日本2026年創紀錄軍費怎麼花？遠程飛彈、無人武器與西南防衛成重點

日本內閣今天(26日)通過一項創紀錄的國防預算案，下一年度國防支出將超過9兆日圓(約580億美元)。在區域緊張局勢升高之際，日本計畫透過部署巡弋飛彈與大批無人化武器，強化其反擊能力與沿岸防衛。

這份自2026年4月起適用的2026財政年度預算草案，與2025年相較提高9.4%。日本計畫在5年內將軍費提高2倍，達國內生產毛額(GDP)佔比的2%，2026年度預算將是這項計畫的第四年。

東京提高軍費之際，正值日中緊張加劇。日本首相高市早苗11月表示，若中國對台灣採取軍事行動，日本軍方可能會介入，引發北京強烈不滿。

在美國施壓要求盟國提升軍力的背景下，高市早苗政府承諾提前於明年3月達成軍費占GDP 2%的目標，比原定時程要提前2年。日本也計畫，在2026年12月前修訂現行的安保政策，以進一步強化軍事能力。

新預算案提升飛彈與無人武器系統 強化西南防衛

在這項新預算案中，超過9,700億日圓(約62億美元)將用於強化日本的遠射飛彈能力，其中包括投入1,770億日圓(約11.3億美元)，採購日本研製、升級版的「12式陸基反艦飛彈」(Type-12 surface-to-ship missiles)，射程可達約1,000公里。

首批12式飛彈預計將於明年3月部署至日本西南部的熊本縣，比原先計畫提前1年，顯示日本正加速對該地區的飛彈部署。

日本現行安全戰略將中國列為最大戰略挑戰，並要求自衛隊在日美安全同盟中，承擔起更大的攻擊角色。

此外，由於日本面臨人口老化與兵源不足問題，政府認為無人化武器至關重要。為強化沿海防衛，日本將投入1,000億日圓(約6.4億美元)，預計在2028年3月前完成「多層沿岸防衛體制」系統(SHIELD)的部署，其中包括部署「大批」無人空中、海面及水下無人載具，用於監控與防衛。日本防衛省官員表示，為加快部署，日本初期將主要依賴進口，可能向土耳其或以色列進行採購。

日中緊張升高

這項預算案公布之際，日本與中國的緊張持續升溫。在高市早苗11月關於台灣有事的發言後，雙邊關係進一步緊繃。

兩國的爭端在本月稍早因日本戰機遭雷達照射事件進一步升級。1架從中國航空母艦遼寧號起飛的殲-15戰機，兩度使用雷達照射日本航空自衛隊的F-15戰機，此舉被視為可能為飛彈發射做準備，促使東京提出抗議。

日本防衛省已經對中國在太平洋地區迅速擴張的軍事行動感到日益擔憂，未來將開設一個新辦公室，主責研擬應對中國在太平洋地區的擴張行動。

推動軍艦與戰機共同研發

日本也在積極強化國內的國防產業。東京在大幅鬆綁武器出口限制後，透過與友好國家聯合研發武器及推動對外軍售，來提升國防產業的整體能量與競爭力。。

在2026年度，日本計畫投入超過1,600億日圓(約10億美元)，與英國及義大利共同研發新一代戰機，目標於2035年服役，同時也規劃研發可與戰機一起飛行的人工智慧操控無人機。

日本國防產業在今年8月取得重要進展。澳洲將向三菱重工業公司(Mitsubishi Heavy Industries)採購11艘最上級(Mogami-class)巡防艦，以取代其11艘澳紐軍團級(ANZAC-class)艦艇。

新預算中並編列近100億日圓(約6,400萬美元)，用於支持國防產業基礎及武器銷售。

達標在即 長期財源仍存變數

這項防衛預算草案須於明年3月前獲國會通過，才能納入總額達122.3兆日圓(約7,840億美元)的年度總預算，並開始正式實施。

在為期5年的軍費擴張計畫完成後，日本年度國防開支預計將達約10兆日圓(約640億美元)，成為全球第三大軍費支出國，僅次於美國與中國。日本財務省表示，將如期於2026年3月達成軍費占GDP 2%的承諾。

高市早苗政府計畫透過提高對企業徵稅與菸稅，以及自2027年起調高所得稅，作為軍費擴張的財源。然而，未來軍費的GDP佔比是否會持續成長，仍存在不確定性。(編輯：宋皖媛)

