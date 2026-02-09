解碼國際／日股創新高 分析：高市勝選後恐難兼顧市場與選民

日本股市今天(9日)在首相高市早苗(Sanae Takaichi)贏得大選後飆至歷史新高，但專家警告，這位日本首位女首相可能難以同時取悅選民和市場。

根據日本媒體報導，高市早苗領導的保守派自由民主黨(Liberal Democratic Party，簡稱自民黨)在8日提前舉行的眾議院大選中，贏得了三分之二的多數席位，這是該黨自1955年成立以來取得的最佳成績。

憑藉這次選舉結果，64歲的高市成功鞏固了她自去年10月接任自民黨黨魁以來的高人氣。自民黨近來缺乏活力，高市是日本5年來的第五位首相。

日經225指數(Nikkei 225)今天一度上漲超過5%，史上首度突破5萬7,000點，同時日圓兌美元匯率也走強。

金融機構Capital.com分析師羅達(Kyle Rodda)表示，這場勝利賦予了高市「推行其大規模支出計畫所尋求的授權」。

他指出，股市「有望受益於更高的財政支出，但利率仍將保持寬鬆，甚至實際為負數」。

SPI資產管理公司(SPI Asset Management)策略師殷尼斯(Stephen Innes)則說：「從政治角度來看，這次勝選賦予了...高市更大的行動自由，使她無須在每一項決策上都與各方協商妥協。」

不過，選民在過去的選舉中放棄自民黨的一個重要原因，就是通貨膨脹，在經過了數十年的物價穩定或下跌後，這對日本家庭而言是一個不受歡迎的現象。

舉例來說，米價在2025年飆漲了一倍。

食品稅

經濟學家表示，去年推出了1,350億美元的刺激方案後，由於市場對日本債務的擔憂，高市的迴旋餘地有限。日本的債務規模是其國內生產毛額(gross domestic product, GDP)的2倍多，此一比例高於其他的主要經濟體。

日圓也出現疲軟，引發外界猜測日本當局可能會介入並提供支持，且可能會與美國官方合作干預。

高市早苗本月初發表的即興言論，大談日圓貶值對日本出口商的益處，這加劇了日圓的貶值壓力。

在競選期間，高市早苗曾提出暫停徵收食品消費稅的想法，但這使得日本長期公債殖利率飆升至歷史新高。

高市8日向日本媒體表示，此舉仍須進一步的討論。彭博(Bloomberg News)報導，暫停徵收食品消費稅將導致日本每年損失5兆日圓(約320億美元)的財政收入。

高市表示：「大多數政黨都贊成降低消費稅...我強烈呼籲成立一個跨黨派論壇，以加速討論此事，因為這是一個重大議題。」

她還重申了她「積極主動」的財政政策理念。

不過她補充道：「我們將確保必要投資。公私營部門都必須投資。我們將打造一個強壯而有韌性的經濟體。」

「遭到背叛」

日本國際問題研究所(Japan Institute of International Affairs, JIIA)的小谷哲男(Tetsuo Kotani)表示，高市早苗可能難以維持讓選民滿意，最終選民可能會感到「遭到背叛」。

他警告說：「實際上，高市政府的政策不太可能抑制通膨，這是選民期望她解決的問題。」

他表示：「與增加國防開支連動的所得稅上調也無可避免。如果這些政策導致股市、日圓和國債三重下跌，人民的生活將變得更為艱難。」

高市還曾承諾增加國防開支，作為向美國總統川普(Donald Trump)承諾日本將減少對華盛頓依賴的一部分。

小谷哲男說，由於日本低出生率導致的人力短缺，這將「無法從根本上增強日本的國防能力」。

凱投宏觀(Capital Economics)的分析師提里安特(Marcel Thieliant)補充道，他預計高市不會推出任何新的大規模增加開支或減稅措施。

他在一份分析筆記中表示：「(我們)認為，近期的財政擴張是為了在選舉前鞏固公眾支持，而非預示著未來的走向。」

他說：「由於參議院選舉要到2028年才會舉行，我們預期不會有任何進一步的大規模財政寬鬆政策。」

日本法政大學(Hosei University)的政治學教授白鳥浩(Hiroshi Shiratori)表示，高市早苗希望效仿她的導師、前首相安倍晉三(Shinzo Abe)的「安倍經濟學」(Abenomics)，即大規模支出和降低利率。

白鳥浩向法新社表示：「但安倍經濟學是在日本通貨緊縮、且日圓匯率較高的時期實施的。」

他說：「現在是通膨時期，且日圓貶值加劇了通膨，市場對財政狀況可能惡化的擔憂正做出反應。」

他表示：「但並非所有選民都理解這套邏輯。」