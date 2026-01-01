解碼國際／曼達尼上任雄心壯志 左派政治能否成功川普是關鍵

新上任的美國紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日舉行對民眾開放的大型就職儀式，他承諾會證明左派政治能夠成功，而他的這屆任期勢必會和美國總統川普(Donald Trump)交鋒。

曼達尼上任創多項紀錄

成千上萬民眾在嚴寒天候中齊聚這座全美最大城市，慶祝這位34歲的民主黨人就職。1年前還默默無聞的曼達尼，如今已是美國政壇新星。

曼達尼在市政廳(City Hall)外告訴群眾，「他們想知道左派能否執政。他們想知道讓他們苦惱的困境能否解決」。

他在24分鐘的演說中指出，「我們將做出紐約客比任何人都做得更好的事：我們將為這個世界樹立典範」。

身為紐約第一位穆斯林市長，曼達尼強調生活成本是他的競選核心議題，他也承諾要協助那些「被既定秩序背叛」的人。

他的左派盟友─參議員桑德斯(Bernie Sanders)和眾議員歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)，也在大約4千名持票嘉賓面前發表談話。

上台滿懷雄心壯志

曼達尼就任創下多項紀錄。他是首位以可蘭經宣誓的穆斯林紐約市長，首位在非洲出生的南亞裔市長。34歲的曼達尼與28歲的妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)，也是近百年紐約市最年輕的第一家庭。

自稱為民主社會主義者的曼達尼，能否實現他的雄心壯志工作計畫還有待觀察，這包括公車免費、房租凍漲、以及托育補助普及化。

紐約大學(New York University)講師凱恩(John Kane)表示，選戰一結束，象徵意義對選民的影響力就到頭了，政績結果才是他們更加重視的事。

至於川普的行為則可能具有決定性。

與川普交鋒移民恐是引爆點

這位共和黨籍總統本身就是紐約客，他曾一再批評曼達尼，但兩人去年11月在白宮的會談令人意外地友好。

不過，隨著川普在全美各地擴大打擊移民力道，對移民的突襲行動可能成為引爆點之一。曼達尼已誓言要捍衛移民社區。

川普在去年11月的紐約市長選舉投票前曾威脅，一旦紐約客選擇了曼達尼，他將會大幅削減對這座城市的聯邦撥款。他還稱曼達尼是「共產主義瘋子」。

這位市長則表示，他認為川普是個法西斯主義者。

就職典禮充滿象徵意義

曼達尼的就職典禮充滿了象徵意義。曾經成功起訴川普的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)，午夜時分在一處廢棄地鐵站的不公開儀式中，為曼達尼主持了宣誓就職儀式。

曼達尼辦公室表示，選擇如此低調的宣誓地點，反映出他對勞工階層的承諾。

紐約時報(New York Times)報導，曼達尼是以可蘭經宣誓就職，其中2本來自他的家人，還有1本屬於出生於波多黎各的非裔作家向柏格(Arturo Schomburg)。

就任紐約市長，也讓曼達尼從皇后區(Queens)的租金制公寓，搬到曼哈頓上東區(Upper East Side)豪華的格雷西官邸(Gracie Mansion)。

由於曼達尼在競選時強調住房的可負擔性，有人曾懷疑他是否會搬進官邸。曼達尼表示，他搬進官邸主要是基於安全考量。(編輯:王志心)