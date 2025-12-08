解碼國際／柏林強化對中立場 德外長瓦德福今首訪北京

德國外長瓦德福(Johann Wadephul)今天(8日)將訪問中國，在柏林與歐洲夥伴同一陣線、強化在貿易爭端與地緣政治衝突對北京的立場之際，展開他的首次訪中行程。

瓦德福首次訪中

德國外交部發言人表示，瓦德福今天將和中國外長王毅、商務部長王文濤、以及中共中聯部長劉海星舉行會談。而北京會談將聚焦於歐洲與這個亞洲最大經濟體之間的經濟關係。

瓦德福9日將走訪中國南方的製造業樞紐廣州。

瓦德福在行前發表事前準備的講稿指出，「在國際緊張日益加劇、地緣政治動盪下，與中國進行直接且深入的交流有其必要，甚至是不可或缺」。

「顯而易見的是，有許多問題並不容易回答，我們的觀點有時也有很大的分歧。但同樣清楚的是，德國和歐洲的自由、安全與繁榮和中國有密切的關連」。

稀土出口限制

保守派的瓦德福在10月接受路透社訪問時說，他計劃呼籲中國放寬對稀土與半導體等德國產業關鍵製品的出口限制。

由於中方只敲定了瓦德福要求的其中一場會談，使得這位德國外長在最後一刻延後了他的10月訪中行程。

他在行前的談話中指出，「我將處理這些對德國經濟至關重要的議題。畢竟，我們最終在穩定且可靠的全球貿易關係上，和中國擁有共同的利益」。

德國上個月成立一個專家委員會，針對與中國的「安全相關貿易關係」向國會提供建言，這是德國推動降低在關鍵材料供應與產業出口客戶方面對中國依賴的部份行動。

德國執政的中右翼政黨聯盟「基督教民主黨/基督教社會黨」(CDU/CSU)國會黨團外交政策發言人哈特(Juergen Hardt)表示，「我們必須表明，雙邊經濟關係的進一步發展，取決於中國是否停止不公平的作法」。「部長的首次行程被取消，是因為中方無意聽取意見」。

但分析人士指出，由於中國仍是德國最大的貿易夥伴，在全球貿易動盪之際，柏林必須謹慎行事。

歐盟加強對中貿易管制

歐盟執行委員會(European Commission)3日公布了反傾銷與反補貼稅等強化貿易措施計畫，並規劃新舉措來對抗不公平的貿易作法。

聚焦中國的研究機構榮鼎集團(Rhodium Group)資深顧問巴爾金(Noah Barkin)說，瓦德福需要表明柏林支持歐盟執委會的立場。

他表示，「瓦德福需要向他的中國東道主傳達一個明確訊息，如果他們持續無視對這項經濟關係走向的憂心，將會面臨失去德國和歐洲的風險」。「他需要明確表示，除非這些關切獲得解決，否則歐洲將沒有選擇餘地，只能對中國企業關閉市場」。

德國外交部表示，瓦德福這次出訪適逢法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在幾天前才剛剛訪問中國，並且與歐盟夥伴進行了密切協調。

中國對俄羅斯的影響力

在瓦德福推遲原定行程後，德國財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)在上個月訪中，成為德國新成立的保守派聯合政府中首位訪中的內閣部長。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)則預定在明年初訪問中國，但尚未確認。

德國外交部表示，瓦德福將在與中國官員的會談提及歐洲的安全利益，特別是俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

瓦德福說，沒有其他國家像中國那樣對俄羅斯擁有如此大的影響力、並能施加如此程度的壓力能讓俄羅斯最終願意參與尊重烏克蘭主權的嚴肅談判。

此外，雙方會談的議題也將包括中東衝突、以及具爭議性的南海安全局勢。(編輯：鍾錦隆)