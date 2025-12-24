解碼國際／槓上歐盟數位法 美祭簽證制裁捍衛「言論自由」

美國國務院23日發表聲明指出，美方將拒絕向歐盟1位前執行委員和其他4人發放簽證，指控這5人試圖「迫使」美國的社群媒體平台審查他們所反對的觀點。

針對歐盟科技監管

這項聲明宣布了制裁措施，表示這些激進分子和武器化的非政府組織(NGOs)，加劇了外國的審查打壓行動，而每起案例都針對美國的言論人士與美國公司。

美國的這項措施鎖定了歐盟執委會(European Commission)前科技監管負責人布勒東(Thierry Breton)，他經常與馬斯克(Elon Musk)等科技大亨，針對這些公司遵守歐盟法規的義務發生衝突。

廣告 廣告

美國國務院形容布勒東是歐盟「數位服務法」(Digital Services Act,DSA)的策劃者，這是針對主要社群媒體平台實施內容審核與其他標準措施的一項重要立法。

數位服務法成焦點

DSA已成為美國保守派激烈不滿的焦點，他們認為這是對歐洲及更廣大範圍的右翼思想進行審查的武器。歐盟則強烈否認這項指控。

這項法規規定，主要平台必須說明內容審核的決定、向用戶提供透明資訊、並確保研究人員能進行必要的工作，例如了解兒童接觸到危險內容的程度。

X平台遭歐盟重罰

自從布魯塞爾在這個月初以違反DSA為由，對馬斯克旗下社群平台X開罰之後，美國政府就升高對歐盟法規的攻擊力道。歐盟的開罰理由是X在廣告的透明度、與確保核實用戶身份的方式上違反規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。

美國政府上週點名一些主要的歐洲企業，表示可能鎖定它們作為回應，包括埃森哲(Accenture)、DHL、Mistral、西門子(Siemens)和Spotify等。

美國國務院祭出的簽證禁令，目標也鎖定了「對抗網路仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate,CCDH)的阿邁德(Imran Ahmed)。CCDH是致力於打擊網路仇恨、假新聞與錯誤訊息的非營利組織。

在馬斯克收購X的前身推特(Twitter)之後，CCDH就成為了他的打擊目標。

另外受到禁令影響的還包括德國團體「HateAid」的范霍登柏格(Anna-Lena von Hodenberg)和巴隆(Josephine Ballon)。

內容審核VS法外越權

位於英國的全球虛假訊息指數(Global Disinformation Index)負責人麥爾福德(Clare Melford)，也遭到美方制裁。

華盛頓並抨擊了英國的「網路安全法」(Online Safety Act)，這項等同於DSA的法案尋求對主要的社群媒體平台進行內容審核。

白宮上週暫停執行今年稍早與英國簽署的「科技繁榮協議」(Tech Prosperity Deal)，表示這與英國的科技法規相互抵觸。

這份科技合作協議旨在加強美英兩國的人工智慧(AI)、量子運算及民用核能領域的合作。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)發表聲明說，川普已表明他的「美國優先」(America First)外交政策，拒絕任何侵犯美國主權的行為，而外國審查者對美國言論的域外越權也不例外。(編輯：鍾錦隆)