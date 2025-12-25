解碼國際／歐盟捍衛監管自主權 大西洋兩岸「言論自由」爭議加劇
法新社25日報導，法院文件顯示，著名的打擊假訊息監督機構「對抗網路仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)執行長阿邁德(Imran Ahmed)，已針對美國的一項簽證禁令對川普(Donald Trump)政府提告，稱這是企圖驅逐美國永久居民的「違憲」之舉。
阿邁德提告稱違憲 盧比歐等高官被告
這位英國籍負責人，是美國國務院本週表示將拒發簽證的5位與科技監管相關的歐洲人士之一，這5人被控試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。
歐盟和好幾個歐盟國家強烈譴責此舉，並誓言捍衛歐洲的監管自主權。
這位倡議人士24日向紐約地方法院提告，對美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)、負責公共外交的美國國務次卿羅傑斯(Sarah Rogers)、美國司法部長邦迪(Pam Bondi)、以及美國國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)提起訴訟。
阿邁德是億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的批評者，具有美國永久居民資格、也就是俗稱的「綠卡」。
阿邁德發表聲明說，「我對於說美國是我的家園感到自豪。我的妻女是美國人，我沒能和她們一起過聖誕節，而是得為阻止被非法驅離我的國家而奮鬥」。
法院文件指出，阿邁德面臨了「即將被違憲逮捕、懲罰性拘留、並從美國驅離」的可能性。
法官暫擋禁令 但美政府立場強硬
不過，一位地方法官已經核發一項臨時限制令，禁止逮捕或拘留阿邁德，並安排在29日舉行進一步庭審。
美國國務院25日對此表達出強硬立場。一名發言人表示，「最高法院和國會已再三表明：美國沒有義務要讓外國人來到我們的國家或在此居住」。
羅傑斯先前表示，阿邁德遭到制裁，因為他是前總統拜登(Joe Biden)政府試圖「把政府武器化」來對付美國公民的「主要合作者」。
不受脅迫 不會放棄使命
阿邁德表示，他畢生致力於保護孩童免於未監管的社群媒體與人工智慧(AI)危害，並打擊網路上的反猶太主義蔓延，這項使命使他多次與大型科技高層對抗，特別是馬斯克。「我不會被脅迫而離開我的畢生志業」。
美國政府這項行動也鎖定了歐盟前執行委員布勒東(Thierry Breton)、德國非營利組織HateAid的霍登貝格(Anna-Lena von Hodenberg)和巴隆(Josephine Ballon)、以及總部設在英國的「全球假訊息指數」(Global Disinformation Index)共同創辦人梅爾佛(Clare Melford)。
聚焦DSA 歐盟誓言捍衛監管自主權
歐盟執行委員會(European Commission)已譴責美國此舉，並表示正尋求華盛頓方面的說明，而且一旦需要，將會「迅速且果決地回應，以捍衛我們的監管自主權對抗不正當的措施」。
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)稍早也表示，美方的新措施「等同於恐嚇及脅迫，意圖破壞歐洲的數位主權」。
曾負責歐盟科技監管的布勒東，經常與包括川普盟友馬斯克在內的科技大亨，針對他們遵從歐盟法規的義務發生衝突。
美國國務院稱他是歐盟「數位服務法」(DSA)的「幕後策劃者」。這項法案針對在歐洲運作的主要社群媒體平台實施內容審核和其他標準。
這項法規規定，主要平台必須說明內容審核的決定、向用戶提供透明資訊、並確保研究人員能進行必要的工作，例如了解兒童接觸到危險內容的程度。
言論自由分歧加劇 大西洋兩岸越走越遠
「數位服務法」已成為美國保守派激烈不滿的焦點，他們認為這是對歐洲及更廣大範圍的右翼思想進行審查的武器。歐盟則強烈否認這項指控。
川普政府最近公布的「國家安全戰略」(National Security Strategy)指出，歐洲領導層一直在審查言論自由，並打壓對歐洲移民政策的反對聲音，美方認為此舉恐使歐洲面臨「文明抹除」的風險。
至於阿邁德的「對抗網路仇恨中心」也經常與馬斯克發生衝突，表示自從這位億萬富豪在2022年收購X的前身推特以來，X平台的假新聞與仇恨言論已經激增。
歐盟執委會這個月初以違反「數位服務法」為由對X祭出天價重罰，理由是X違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。
川普政府隨即對這項處分開砲。副總統范斯(JD Vance)警告歐盟「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」。馬斯克本人則在X發文說「歐盟應被廢除」。
如今美國最新祭出的簽證禁令，可能進一步擴大華盛頓與部分歐洲國家在言論自由方面的分歧，加劇大西洋兩岸在國防、移民、極右派政治、貿易、俄烏戰爭等議題上與日俱增的歧見。 (編輯:柳向華)
