解碼國際／武力強奪格陵蘭？北約與二戰後安全恐劃下句點

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)5日警告，美國任何以武力奪取格陵蘭(Greenland)的舉動都將破壞長達80年來的跨大西洋安全連結。美國總統川普(Donald Trump)已再三表示，他想要併吞這片礦產資源富饒的北極領土。

跨大西洋安全關係岌岌可危？

華盛頓對委內瑞拉的軍事干預已重燃對於川普覬覦這處丹麥自治領土的擔憂。格陵蘭不但擁有尚未開發的稀土礦藏，而且隨著極地冰川融化開啟了新航線，還可能扮演至關重要的角色。

川普4日表示，「基於國家安全考量，我們需要格陵蘭，而丹麥無法做到這一點」。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)要求川普放棄這項立場。好幾個歐洲國家與歐盟則在同時表態支持丹麥。丹麥已敦促華盛頓停止威脅北大西洋公約組織(NATO)盟友。

佛瑞德里克森5日在哥本哈根告訴TV2電視台，如果美國決定軍事攻擊另一個北約國家，那麼將會結束一切，包括北約、以及二戰後的安全。

格陵蘭位於俄羅斯和美國之間的飛彈最短路徑，華盛頓在當地設有軍事基地。美國副總統范斯(JD Vance)去年3月曾造訪位於格陵蘭北部的美軍皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，並抨擊丹麥沒有好好保護格陵蘭及其人民不受中國和俄羅斯入侵。

而隨著委內瑞拉的局勢更加迫切，川普4日還打趣說，「我們大約兩個月後再來煩惱格陵蘭的問題」。

尼爾森在社群媒體對川普喊話，「夠了。不要再施壓。不用再暗示。別再幻想併吞格陵蘭」。「我們可以對話。但必須透過正當的管道並且尊重國際法」。

尼爾森5日呼籲與美國重新聯繫，並呼籲不要恐慌。「現在的情勢並非美國可以征服格陵蘭那樣的狀況。事實並非如此。因此我們絕對不能恐慌。我們必須恢復我們曾經擁有的良好合作」。

中國威脅還是川普藉口？

川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)令歐洲領袖震驚不安。馬杜洛如今被關押在紐約。

川普曾說，美國將無限期地「治理」委內瑞拉，並開採這個國家巨大的石油儲備。

這位美國領導人最近數月來也升高對格陵蘭的施壓力道，他在上個月聲稱，俄羅斯和中國的船隻「佈滿」格陵蘭沿岸。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也曾表示，美國不會允許這個資源豐富的丹麥自治領土變得依賴中國。

中國外交部5日提出反擊，敦促華盛頓「停止利用所謂的『中國威脅』作為謀取私利的藉口」。

在丹麥國會中代表格陵蘭的切米茨(Aaja Chemnitz)指控川普，「散布有關中國與俄羅斯軍艦的謊言」。「格陵蘭人民應該進入準備模式」。

她並補充說，格陵蘭人有必要開始更認真看待川普的話。

而在哥本哈根街頭，人們對川普的威脅感到不解。56歲的歐爾森(Frederik Olsen)說，「我認為他說得出那些話來，真的是有點瘋了」。

46歲的哈普索(Christian Harpsoe)則表示，沒有軍事行動的必要，不能拿格陵蘭和委內瑞拉相提並論。

格陵蘭應是美國一部份？

民調顯示，格陵蘭5萬7,000人口中，有絕大多數期盼能脫離丹麥獨立，但也不希望成為美國的一部分。

這場爭端已引發歐洲各國發表聲明表態支持。 歐盟外交政策發言人希普(Anitta Hipper)表示，歐盟致力於捍衛成員國的領土完整。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)則表示，「只有格陵蘭和丹麥王國(Kingdom of Denmark)」才能決定這片領土的未來。包括芬蘭、瑞典和挪威領袖的聲明也表達了類似觀點。

法國外交部發言人康夫勒(Pascal Confavreux)告訴法國電視台，不能以武力來改變邊界，他的國家與丹麥「團結同在」。

川普幕僚凱蒂．米勒(Katie Miller)3日晚間在X發布的具爭議性圖片，加劇了這場衝突。這張圖片以美國國旗的顏色覆蓋住格陵蘭，貼文只有一句話「快了」(SOON)。

尼爾森稱這則貼文「不尊重人」。佛瑞德里克森4日要求華盛頓停止「威脅其歷史盟友」，並稱美國對格陵蘭的主權聲索「荒謬」。

凱蒂．米勒是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子。米勒被廣泛視為是川普政策的規劃者，主導了川普的強硬移民政策與國內議程。

當美國有線電視新聞網(CNN)5日詢問美國是否會排除對格陵蘭進行軍事干預的可能性時，米勒質疑什麼是「格陵蘭作為丹麥殖民地」的「依據」。

他在受訪時說，格陵蘭島應該是美國的一部分。在這種情況下，根本沒必要去考慮或談論記者所提問的軍事行動問題。「沒人會為了格陵蘭的未來與美軍對抗！」。(編輯:王志心)