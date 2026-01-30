解碼國際／泰國2/8大選加修憲公投 力拚推翻軍政府憲法

泰國即將在2月8日舉行大選，除了改選國會外也將舉行公投，選民將決定是否以一部新憲法，取代2017年制定的憲法。

這場公投是支持軍方的保皇建制派與人民民主政治運動之間，數十年來政治角力的結果。

支持修憲的一方表示，當前軍方支持的憲法鞏固了未經過選舉的權力，削弱了民主制衡與公民自由。

公投內容為何？

這次公投的題目將是：你是否贊成應該有一部新的憲法，並有「贊成」、「反對」和「沒意見」等3個選項。

若贊成票過半數，將使得國會獲得民意授權，能夠開始起草新的憲法條文。

若反對票過半，現行憲法將維持不變。這部憲法是在軍方2014年發動政變後，由軍方任命的委員會所草擬的，並在2017年生效。

先前兩次公投分別在2007年和2016年舉行，但都與這次的公投不同，因為前兩次公投都是為了批准軍事政變後起草的憲法草案。

為何要修憲？

泰國自從1932年結束君主專制以來，制定了20部憲法。大多數修憲都是在軍事政變後進行的。泰國在過去94年中，有13次政變成功。

批評人士表示，2017年的憲法將權力集中不民主的機構，削弱了人民統治，限制了權力的去中心化，以及有意義的制衡。

問題的核心在於參議院。參議院的200個席次是透過複雜的非正式遴選程序選出的，大眾參與度低，使得強大的政治團體能夠影響其組成。

參議院在立法過程扮演監督者的角色，並掌握著關鍵權力，例如任命憲法法院的法官，以及其他具有過大政治影響力的非民選實體，例如能夠解散政黨和禁止民選領袖參與政治。

批評者表示，賦予非民選實體權力，使之凌駕於民選機構之上，源自於軍方支持的保守建制派與前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)領導的政治運動之間，長達20年來的鬥爭。

這份憲法將公民權利和自由從屬於國家安全和公共道德之下，從而對其進行了廣泛限制。

誰支持？誰反對？

包含執政黨泰自豪黨(Bhumjaithai Party)、以及反對派的人民黨(People's Party)、為泰黨(Pheu Thai Party)等主流政黨，都支持修憲，並敦促支持者投下贊成票。

但泰自豪黨表示，這些改變決不能影響有關君主的憲法條文。

反對修憲一方大多數屬於極端保守派陣營與政黨，例如親軍方的泰國民族黨，該黨曾支持前軍政府領導人帕拉育(Payuth Chan-ocha)，但後來失去了影響力。上一次大選泰國民族黨僅贏得36席。

未來將如何發展？

如果選民投下的「贊成票」佔多數，新政府和國會議員就可以在國會展開修憲程序，並且需要再舉行兩場公投才能實施新憲法。

首要任務將是制定起草程序的框架與關鍵原則，還有指派負責撰寫條文的人。

第二次公投將尋求批准這項程序，如果成功，第三次公投就是批准最終草案。

專家表示，在第一次公投之後，相關程序可能要花費至少2年。

如果2月8日的公投失敗，國會議員仍可以在國會針對個別憲法條文提出修正案。