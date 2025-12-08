解碼國際／泰柬衝突再起 兩國軍力比一比

路透社今天(8日)報導，泰國軍方表示，在與柬埔寨具爭議的邊境地區沿線發動空襲。此前，兩國互相指控對方違反由美國總統川普(Donald Trump)斡旋達成的停火協議。

自上個月一名泰國士兵在一連串涉及地雷的最新一起事件中受傷致殘後，泰國就暫停了緩和局勢的措施，此後兩國緊張局勢持續升溫。曼谷方面指控，這些地雷是柬埔寨新近埋設的，柬埔寨則否認這些指控。

路透社列出並比較了兩國的軍力。

預算與地面人員

柬埔寨2024年的國防預算為13億美元，現役軍事人員共12萬4,300人。柬埔寨武裝部隊成立於1993年，由該國前共產黨軍隊和另外兩支反抗勢力軍隊合併而成。

其中，柬埔寨陸軍是該國規模最大的部隊，共有約7萬5,000名士兵，配備200多輛坦克和約480門火砲。

至於被美國列為「主要非北大西洋公約盟友」(major non-NATO ally, MNNA)的泰國，則擁有規模較大、資金充裕的軍隊，2024年國防預算約57.3億美元，超過36萬現役武裝軍事人員。

泰國陸軍總兵力為24萬5,000人，其中包括據估計為11萬5,000名義務兵，約400輛戰鬥坦克，超過1,200輛裝甲運兵車和約2,600門火砲。

泰國陸軍擁有自己的飛機機隊，其中包含客機、直昇機和無人機。直昇機中含有數十架美製黑鷹(Black Hawk)直昇機。

空軍

柬埔寨空軍擁有1,500名人員，飛機機隊規模相對較小，包括10架運輸飛機和10架運輸直昇機。

該國沒有任何戰鬥機，但有16架多用途直昇機，其中包括6架蘇聯時期的米17(Mi-17)直昇機和10架中國製直-9(Z-9)直昇機。

泰國擁有東南亞訓練和裝備最精良的空軍之一，據估計約有4萬6,000人，112架具作戰功能的飛機，其中包括28架F-16戰鬥機和11架瑞典獅鷲(Gripen)戰鬥機，還有數十架直昇機。

海軍

柬埔寨海軍估計有2,800人，其中包括1,500名海軍步兵(naval infantry)，13艘巡邏兼近海作戰艦艇，以及1艘兩棲登陸艇。

泰國海軍規模大上許多，有近7萬名人員，其中包括海軍空中部隊、陸戰隊、海岸防衛隊與義務兵。

泰國海軍擁有一艘航空母艦，7艘護衛艦(frigate)和68艘巡邏兼近海作戰艦艇。泰國海軍艦隊還包含多艘兩棲登陸船隻，每艘可搭載數百名士兵，以及14艘小型登陸艇。

泰國海軍空中部隊擁有自己的飛機機隊，其中包括直昇機和無人機，另外有一支約2萬3,000人的陸戰隊，並配備數十輛武裝戰鬥車輛。 (編輯:柳向華/許嘉芫)

