解碼國際 / 泰柬邊境衝突衝擊觀光 吳哥遺址頓失觀光客

泰國與柬埔寨本月稍早再度爆發致命邊境衝突，重創柬埔寨吳哥遺址群(Angkor temple ruins)一帶的觀光產業。在吳哥遺址為旅客提供導覽的導遊拉塔那(Bun Ratana)表示，儘管正值旅遊旺季，但自從與泰國爆發致命衝突以來，他的生意卻很冷清。

吳哥遺址群位於暹粒市(Siem Reap)，這處聯合國教科文組織(UNESCO)認定的世界遺產距離泰國邊境僅約2小時車程。在過去兩週多來，泰柬邊境地區持續交火，造成至少數十人死亡。

受到衝突影響，大量旅遊行程取消，讓這處柬埔寨最重要的觀光景點異常冷清，旅遊相關業者陷入困境。

拉塔那表示，光是12月就有超過10團旅客取消行程，他的收入與去年同期相較暴跌約80%，僅剩約150美元。他將這一切歸咎於泰柬因長期以來的邊境爭端，再度爆發的戰事。

儘管如此，他仍期盼遊客能盡早重返吳哥遺址(Angkor archaeological park)。該園區保存大量高棉帝國時期的寺廟遺址，包括巴戎寺(Bayon Temple)以及最知名的吳哥窟(Angkor Wat)。

拉塔那告訴法新社：「有些遊客會害怕，但在暹粒其實是安全的。」

在這兩個東南亞鄰國的邊境爭議於今年5月再度升溫後，泰柬雙方關閉了陸路關卡。暹粒與曼谷的旅遊業者、攤販與司機指出，邊境封閉，加上7月與本月的衝突，已嚴重衝擊他們的生意。

旅行社「柬埔寨之旅」(Journey Cambodia，暫譯)創辦人博雷(Ream Boret)表示，旅遊團訂單明顯下滑；在吳哥窟外載客的嘟嘟車司機諾茂(Nov Mao)則表示，在衝突爆發後，他的收入幾乎腰斬。

遊客恐懼邊境戰事波及 泰柬觀光受創

觀光產業約占柬埔寨國內生產毛額(GDP)的10%，去年入境旅客創下670萬人次新高。

但根據吳哥遺址售票處(Angkor Enterprise)的數據，今年6月至11月，吳哥遺址售票與去年同期相較減少至少17%。

與過往12月的旅遊旺季不同，吳哥遺址一片冷清。T恤攤販倫基亞(Run Kea)說，不管是國內或外國遊客，幾乎「消失了」。這名40歲的攤販說：「我想他們可能會害怕…我自己也會害怕。」

在約420公里外的泰國首都曼谷，以往車程約6小時、接送遊客前往吳哥遺址的小巴士在兩國邊境關閉後紛紛停駛。多家旅行社告訴法新社，前往邊境的巴士班次已全面取消，顯示這場衝突帶來的不確定性也波及泰國觀光。

泰國旅行社Lampoo Ocean Travel業者普拉西特(Prasit Chankliang)表示，當客人詢問是否能前往柬埔寨時，「我們只能告訴他們現在不能去，也不知道什麼時候才能再去」。

「非常安全」

柬埔寨Thalias Group執行長、旅宿產業專家達克(Arnaud Darc)指出，當地觀光高度仰賴吳哥遺跡，以及經由周遭鄰國進入柬埔寨的陸路交通。

他說：「衝擊主要集中在區域內的陸路旅遊，而非全球對柬埔寨的需求。」他並提到，儘管泰國遊客減少，但中國旅客反而增加。

多名外國遊客向法新社表示，並未因衝突而打消造訪吳哥遺址的計畫。一名美國遊客多羅西(Dorothy)說，她熟悉旅遊與邊境規定，並感覺「非常安全」。德國遊客佛洛瑞克(Kay Florek)也表示，儘管聽聞戰事消息，仍與家人抵達暹粒，「我們很高興來到這裡，目前覺得很安全」。

不過，專家指出，恐懼感仍在，並且由於媒體大量報導，以及一部描寫網路詐騙集團的賣座電影而加劇。

監測機構指出，在多設於柬埔寨與緬甸的網路詐騙園區內，數以千計自願或被販運至此，從事網路詐騙活動，利用商業投資或感情騙局來詐騙外國人，每年獲利高達數百億美元。

東南亞旅遊顧問公司Pear Anderson負責人皮爾森(Hannah Pearson)表示：「可惜的是，實際情況是柬埔寨主要觀光熱門景點相當安全，但新聞標題已經造成傷害。」

她指出，與柬埔寨一樣，泰國今年的旅客人數也減少，起初是源於對詐騙園區的擔憂，之後又被邊境衝突進一步放大。

暹粒省旅遊局局長塞雷武(Thim Sereyvudh)坦言，柬埔寨被視為跨國詐騙據點的形象，確實已傷害觀光產業，但他仍對未來抱持信心。他說：「戰事結束得越快，遊客回來得越快。」