解碼國際／澤倫斯基拋20點和平新草案 專家：克宮接受可能性不大

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)昨天公布由美烏官員協商後的新版20點和平計畫草案，內容雖刪除先前28點和平計畫中部份不利烏克蘭的部分，澤倫斯基仍做出讓步，包括同意在烏東地區設置非軍事區與自由經濟區。新草案目前正交由俄羅斯當局評估並進行決策，根據紐約時報(New York Times)今天(25日)引述分析人士指出，莫斯科接受的可能性仍微乎其微。

俄羅斯的主要癥結點為何？

紐時指出，過去兩年來，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)始終堅持兩大核心訴求：烏克蘭必須從頓內茨克(Donetsk)與盧甘斯克州(Luhansk)未被俄軍控制的地區撤軍，且不得加入北約(NATO)。他在19日的年終記者會上也再度表明這一立場。

相較之下，烏克蘭的和平草案要求俄軍從第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)、尼古拉耶夫州(Mykolaiv)、蘇米州(Sumy)和哈爾科夫州(Kharkiv)撤離。該提議還提到，烏克蘭願意從頓內茨克部分地區撤軍以建立「非軍事區」，但前提是俄羅斯也必須撤出等量的土地。

俄羅斯分析家博夫特(Georgi Bovt)對此表示：「該計畫在領土問題或札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)上絲毫未做出妥協。」該核電廠目前由俄軍佔領，但烏克蘭希望與美國共同運營。博夫特認為，若無法解決領土問題，和平計畫根本無從談起。

為什麼俄羅斯有底氣拒絕？

儘管俄烏戰爭讓俄羅斯的經濟與軍隊付出慘痛代價，但克里姆林宮顯然認為，繼續作戰將帶來更多利益。

目前俄羅斯經濟正處於2022年來的谷底，利率創下歷史新高，成長率則走向衰退。不過分析人士指出，儘管遭到西方國家制裁，俄羅斯距離「經濟危機」還很遠，不足以迫使克宮改變政策。

目前俄軍佔領頓內茨克州約75%土地。按照目前的進攻速度，俄羅斯再過18個月就能完全奪下該州。

俄國前總統麥維德夫(Dmitri A. Medvedev)24日表示，今年約有41萬7000名新兵入伍，這一數字基本上與獨立研究機構的估計一致。新兵源源不絕加入，意味著即使前線傷亡慘重，俄羅斯仍有本錢支撐這場消耗戰。

既然如此，俄羅斯為何還在談判？

專家表示，俄羅斯對談判和平協議展現興趣，主要是為了維持與華府的合作關係，並避免承擔這場戰爭的全部責任。

此外，莫斯科也希望藉此拖緩美國的制裁腳步。川普10月對俄國兩大石油巨擘俄羅斯石油公司(Rosneft)與路克石油公司(Lukoil)實施制裁後，當局已被迫大幅降價出售石油。

隨著談判持續拉鋸，烏克蘭與西方盟友之間的裂痕也進一步加深。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitri S. Peskov)24日表示，普丁已聽取新和平提案的報告，莫斯科正在研擬立場。他意味深長地說：「我們在美國的同事非常清楚俄羅斯立場的核心要素。」

評論家認為，隨著戰事緩慢推進，這種外交辭令的交鋒仍將持續。烏克蘭政治分析家費森科(Volodymyr Fesenko)直言：「普丁現階段既無意結束戰爭，也不打算做出哪怕是一丁點的妥協。」

他說：「對克宮而言，討論川普的和平計畫純粹是與美國玩一場戰術遊戲，目的是與現任美國總統維持建設性關係，同時挑撥美烏之間的摩擦與矛盾。」(編輯：鍾錦隆)