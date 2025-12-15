解碼國際／澳洲海灘節慶染血 國內外譴責反猶太浪潮
澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日的猶太節慶活動發生大規模槍擊，造成至少16人死亡，震驚全球。路透社報導，這起襲擊事件進一步加劇了澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)和以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的外交緊張，尼坦雅胡指責艾班尼斯對不斷升溫的反猶太主義「毫無作為」；同時澳洲國內要求政府對反猶太主義作出回應的壓力也日益高漲。
「一切都必須改變」
邦代海灘14日舉行猶太節日「光明節」慶祝活動時傳出槍響，造成多人死傷，澳洲總理艾班尼斯譴責對這起攻擊「超出常人理解範圍」。他說：「光明節首日發生這起對澳洲猶太人有針對性的攻擊。這本來應該是充滿歡樂、讚頌信仰的日子」。
艾班尼斯在記者會上列舉出政府已採取的行動，包括禁止仇恨言論和煽動暴力，以及禁行納粹禮。他也承諾將延長資助猶太社區的安全防護，並強調澳洲將推動更嚴格的槍枝管制政策。
然而，澳洲聯邦政府「對抗反猶主義特使」西格爾(Jillian Segal)表示，14日的恐怖襲擊「並非毫無預警」。雪梨中央猶太會堂(Central Synagogue)的首席拉比沃爾夫(Levi Wolff)指出，正如同其他國家，澳洲的反猶太主義也出現「驚人的抬頭趨勢」。
對此，保守派在野黨「澳洲自由黨」(Liberal Party of Australia)指責工黨政府放任反猶太主義「激化」，必須改變所有因應方式，包括落實西格爾今年7月提出的建議。這些建議除了呼籲政府完善仇恨法外，也要求嚴格審查簽證申請者的反猶太主義思想，並針對大學、文化組織和媒體進行監管。
反對人士則批評，這些提議可能侵犯人權。根據2021年的人口普查統計，澳洲有11萬6967名公民具有猶太身份，約佔全國2500萬人口的0.46%。
反以色列示威與外交關係緊張
另一方面，打造一個多元文化社會始終是澳洲工黨政府關注的焦點。自2023年加薩戰爭爆發以來，雪梨每週都在警方許可下舉行反以色列示威活動。
總理艾班尼斯今年8月宣布將承認巴勒斯坦國後，澳洲與以色列的關係也日漸緊張。以色列隨後決定撤銷澳洲駐巴勒斯坦自治政府外交官簽證，澳洲外長黃英賢(Penny Wong)批評此舉為「無端反應」。
澳洲保守派陣營原定在聖誕節前宣布一項新移民政策，以因應右翼民粹主義政黨「單一民族黨」(One Nation)日益受到民眾歡迎。
單一民族黨參議員韓森(Pauline Hanson)今天告訴4BC電台，政府在邊境政策上過於軟弱，是導致這起大規模槍擊案的主要原因。
她說：「我們必須對入境人士採取強硬立場。」
澳洲內政部長柏克(Tony Burke)表示，犯下此案的2名槍手之一、24歲兒子是在澳洲出生，他的父親則在1998年移民至澳洲。
至於英勇對抗槍手並奪走武器的43歲水果攤販阿邁德(Ahmed Al Ahmed)，據了解是一名來自敘利亞的穆斯林。(編輯：楊翎)
