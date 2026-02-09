解碼國際／為香港自由發聲 黎智英案今判刑

香港前媒體大亨黎智英(Jimmy Lai)被判違反國安法「串謀勾結外國勢力罪」成立，這位對中國共產黨直言不諱的批評者，將在今天(9日)遭到判刑。

黎智英案今判刑

對黎智英的支持者來說他是位民主鬥士，但香港政府而言他是眼中釘。觀察家表示，具里程碑意義的黎智英案審判，已成為香港新聞與其他自由受到打壓的象徵，從2020年展開的鎮壓行動，已經改變了這個前英國殖民地的面貌。

香港政府則堅稱，黎智英案與新聞自由無關，而是法律堅守正義的例子。

1948年在中國出生的黎智英，後來在香港以服飾業致富，創立了佐丹奴(Giordano)連鎖品牌。他並創辦了蘋果日報，發表批評中國和香港政府限制自由的文章。這份報紙最終遭到停刊，而他發表的言論也成為審判的證據。

以下是黎智英這位白手起家的昔日香港富豪，堅守民主不尋常的政治之路：

從偷渡客到服裝業大亨

黎智英在1947年、也就是中共建政的前2年出生於中國廣州。他搭上漁船偷渡到香港時只有12歲，和那個年代的許多中國人一樣，他希望能在這處英國殖民地過上更好的生活。

黎智英當時在一家手套工廠當童工，而這段經歷讓他接觸到服裝業。1981年，黎智英創立了佐丹奴平價休閒服飾連鎖。官網顯示，佐丹奴已發展成為國際品牌，在30個國家擁有1,600家零售門市。

進軍出版業 取得發聲管道

在1989年中國政府鎮壓北京天安門抗議活動後，黎智英嚴厲批評了為中共此舉辯護的強硬派總理李鵬。在1990年代中期佐丹奴面臨來自北京施壓時，黎智英出售了在公司的股份。

黎智英後來曾說，那場暴力鎮壓是他人生的關鍵轉折點。佐丹奴印製了支持民主抗議活動的T恤，而他也首次進軍出版業，在1990年創辦了壹周刊(Next Magazine)。

5年後，黎智英在1995年創立蘋果日報，這份通俗小報風格的刊物公開批評政府，有些觀察人士如今認為，就是這些批評在大約25年後給黎智英帶來麻煩。

加入香港街頭抗爭

黎智英在2014年走上街頭，參與了被稱為「雨傘運動」(Umbrella Movement)的民主抗議行動。在這場香港部份地區持續數月的運動中，示威人士在警方噴灑胡椒噴霧時用雨傘來保護自己。蘋果日報刊登了同情這場運動的文章。

黎智英在2019年再度走上街頭，參與了撼動當局、並導致香港自由遭到打壓的新一波抗議活動。此外，他也呼籲時任美國副總統彭斯(Mike Pence)和國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在會談中就香港情勢發聲，而這也成為黎智英審判案中的一項爭議議題。

北京在隔年、也就是2020年對香港實施了國家安全法，而黎智英在一個多月後被捕。

獄中的耶穌受難圖

黎智英從2020年12月開始就遭到拘留。這位部份朋友口中、甚至是競爭報業對手戲稱的「肥佬黎」美食愛好者，在獄中逐漸消瘦。

黎智英的朋友、西里科神父(Robert Sirico)收到了黎智英在獄中的一幅畫，身為羅馬天主教徒的黎智英繪製了耶穌受難圖。

黎智英曾在2024年11月的審判作證時說，真理會在神的國度得勝，這對他已經足夠。黎智英也表示，他在蘋果日報的撰文並非敵意或是意圖煽動。

香港法院去年就黎智英案作出裁決，黎智英被判違反兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」，前者屬國安法罪行，後者屬刑事罪行。勾結罪刑期分兩級，「罪行重大」會被判10年至終身監禁。

國際聲援呼籲釋放

黎智英並沒有認罪，他的代表律師表示，黎智英患有糖尿病、高血壓、下肢肌肉發炎、視網膜靜脈阻塞等病症，考慮到78歲的黎智英整體健康狀況，而且他遭到單獨囚禁，認為長期監禁對他有很大影響，「他在監獄裡度過的每一天，都讓他離生命盡頭更近一步」。

黎智英的兒子黎崇恩與女兒黎采，多次呼籲國際社會為他們的父親發聲、讓黎智英能夠重獲自由。包括英國政府、七大工業國集團(G7)外長等都曾要求釋放黎智英。美國總統川普(Donald Trump)也曾表示，他對黎智英被判罪名成立感到「非常難過」，曾請求中國國家主席習近平考慮釋放他。

黎智英曾在2020年7月、也就是香港國安法生效後不久告訴美聯社(AP)，「香港已死」。

他表示，「如果我必須坐牢，我不在乎。我根本不在乎」。「這不是我會擔憂的事，我會放鬆，做我必須做的事」。