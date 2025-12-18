解碼國際／烽火迎向2026 俄羅斯將發動新「戰爭年 」？

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)17日表示，俄羅斯正準備在2026年對烏克蘭發動新的「戰爭年」(year of war)。俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已表示，莫斯科「必然」會實現目標。

俄烏戰爭將滿4週年

澤倫斯基在他的例行夜間談話中指出，「今天，我們聽到了另一個來自莫斯科的訊號，那就是他們正在準備讓明年成為一個戰爭年」。

這項聲明是對普丁的回應。就在國際採取一連串外交努力要結束這場戰爭之際，普丁先前表示，俄羅斯將實現對烏克蘭攻勢的目標，包括奪取它聲稱擁有的烏克蘭領土。

普丁在莫斯科一場與國防官員的會議中，以克里姆林宮對這場持續近4年戰爭的用語表示，這場特別軍事行動的目標必然會實現。

普丁表示，俄羅斯更希望透過外交來實現目標並消弭這場衝突的根源，但他誓言如果「敵對國家及其外國贊助者拒絕進行實質性協商」，將會以「軍事手段」來拿下俄方聲稱併吞的烏克蘭領土。

國際外交努力結束烏戰

普丁發表強硬談話之際，正值烏克蘭和美國總統川普(Donald Trump)的特使在柏林舉行2天會談後，基輔15日讚揚在有關未來的安全保障問題上取得「進展」。

但根據澤倫斯基表示，對於烏克蘭必須向俄羅斯讓步的領土問題，則仍存在歧見。

華盛頓在最初的提議中，要基輔撤出烏東的頓內茨克(Donetsk)地區，而且美國實際上承認頓內茨克、克里米亞(Crimea)和盧甘斯克地區(Lugansk)屬於俄羅斯所有。這項提議被烏克蘭及其盟友抨擊為過度偏袒俄羅斯。

澤倫斯基在歐盟峰會

目前修訂版提案的具體內容還不清楚。克里姆林宮17日稍早表示，俄羅斯正在等待美方對於柏林會談結果的訊息。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者，莫斯科預期一旦美國準備就緒，就會通知俄羅斯有關他們和烏克蘭與歐洲方面的會談結果。

俄羅斯在2022年9月聲稱已正式併吞札波羅熱(Zaporizhzhia)、頓內茨克、盧甘斯克和赫松(Kherson)地區，儘管俄方並未完全軍事掌控所有區域。

澤倫斯基預料將出席18日在布魯塞爾的峰會，來遊說歐盟領袖通過一項利用被凍結的俄羅斯資產來支持烏克蘭國防的計畫。

普丁好戰不只針對烏克蘭

歐盟12日決議無限期凍結俄羅斯央行在歐洲的資產，烏克蘭與部分歐盟國家希望相關凍結資產能用來協助烏克蘭。俄羅斯對此強烈反彈，已揚言將提告求償。

俄羅斯在2022年2月24日入侵烏克蘭開啟的戰爭，已經即將屆滿4週年。澤倫斯基17日在夜間談話中說，普丁的好戰訊號「不是只針對我們」。

這位烏克蘭領導人表示，「重要的是我們的夥伴們看到了這一點，重要的是不只是要看到、還要做出回應，包括我們在美國的夥伴，他們常說俄羅斯可能想要結束這場戰爭」，他並指控莫斯科試圖「破壞外交」努力。