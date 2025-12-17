解碼國際／球迷哀嚎門票太貴！世界盃60美元入門票恐看得到吃不到

2026年世界盃足球賽(2026 World Cup)將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，球迷雖然引頸期盼，但也對「天價」門票強烈反彈。國際足球總會(FIFA)挨轟之後，在16日宣布了新的優惠門票類別。

釋出有限基本款門票 60美元回饋鐵桿球員

全球足球管理機構FIFA發表聲明說，他們已設定一批數量有限、售價60美元(51歐元)的「球迷基本款」門票(Supporter Entry Tier)，適用於所有104場比賽，包括決賽在內。這項方案旨在進一步支持跟飛各地追隨他們國家隊比賽的死忠球迷。

FIFA表示，這批60美元的門票將預保留給具參賽資格球隊的球迷，並佔各國足球聯盟配額的10%。

看球傷荷包 天價門票貴的離譜挨轟

球迷團體「歐洲足球支持者協會」(Football Supporters Europe, FSE)上週表示，本屆世界盃的門票售價「簡直是敲詐」、根本是「天文數字」。

針對FIFA的新宣布，他們認為當局提供的讓步太少。FSE發表聲明說，對FIFA似乎承認了他們最初計畫所將造成的傷害，FSE表示歡迎，但這些修正還遠遠不夠。

要想追著球隊跑 6900美元跑不掉

根據FSE上週的聲明，2026年6月11日至7月19日舉行的世界盃，門票價格將比2022年的卡達世足賽貴上近5倍，形容FIFA對2026年的定價是對「世界盃傳統的巨大背叛」。「如果一個球迷要從第一場比賽一路追隨他們的球隊到決賽…他們至少得花上6900美元」。

FSE並表示，世界盃的籌辦單位在2018年公布的申辦文件中，曾承諾門票價格是從21美元起跳。

根據美聯社先前報導，德國足球協會公布的價目表顯示，不同分組賽的票價從180美元到700美元不等。決賽的最低票價為4,185美元，最高可達8,680美元。

安撫策略不夠看 優惠票大多看得到吃不到

這個球迷團體16日表示，FIFA的部份門票出現大轉彎，暴露出他們在為明年賽事門票定價上的瑕疵。

美國全國公共電台(NPR)今年稍早曾引述一名FIFA高層報導，門票價格不會由「自動演算法」決定，而是由一個團隊指導，他們會根據供需情況，定期「即時監控並調整」票價，這意味FIFA高層最終可以決定票價能漲多高。

FSE認為，FIFA在16日作出的這項宣布，只不過是對全球強烈負面反彈採取的安撫策略罷了。這顯示出FIFA的票價政策並非一成不變，而是在倉促、沒有經過適當諮商的情況下作出，包括FIFA成員國的足球聯盟在內。

他們認為，基於可公開取得的門票分配訊息，這意味著每場比賽和每支球隊，充其量只有幾百位球迷有幸受惠於這種60美元門票，在此同時，絕大多數球迷仍不得不掏錢購買貴的離譜的門票、比以往任何世界盃還貴的票價。

此外，FSE也批評FIFA沒有為身障球迷及其陪同者提供服務。

FIFA釋誠意 施凱爾發話期盼做更多

英國首相施凱爾(Keir Starmer)呼應了FSE的說法，表示FIFA的較低價位門票類別做的還不夠。

施凱爾在X平台發文說，他對FIFA宣布部份較低價的球迷票表示歡迎，但身為曾為英國隊門票存錢的粉絲，他鼓勵FIFA採取更多行動來讓票價更能負擔得起，好讓世界盃不會疏離了那些讓這場賽事如此特別的真正鐵桿球迷。

FIFA在16日宣布將推出60美元的門票時，也表示將要求各國的足球聯盟「確保這些門票是專供那些和他們的國家隊關係密切的忠實球迷」。

FIFA並表示，如果球迷買了淘汰賽階段的門票，但卻發現支持的球隊在更前面的階段就慘遭淘汰，在辦理退款時「將可免除手續費」。

FIFA並補充說，他們是在「全球非比尋常的門票需求」下作出這項宣布，FIFA目前已收到2千萬份的購票申請。(編輯:柳向華)