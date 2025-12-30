解碼國際／環台軍演 外媒：意在威懾外國勢力 但時間表顯示行動有限

中國解放軍的環台軍演今天(30日)進入第二天，這是北京近年來在台灣附近舉行的第六次大型軍事演習。

法新社就目前對軍演所知的資訊進行了解析。

演習的目的為何？

根本原因是中國聲稱台灣是其領土的一部分，台北方面否認這項聲稱。自1949年內戰結束，共產黨軍隊佔領了中國大部分地區，國民黨軍隊逃至台灣以來，兩岸一直處於分治狀態。北京拒絕排除使用武力來實現其與台灣2,300萬人民「統一」的目標。北京反對任何國家與台灣建立正式的外交關係，並譴責任何獨立的呼聲。

台北方面於本月份表示，其主要安全支持者美國已批准110億美元的對台軍售案後，中國誓言「有力回擊」。軍演29日展開後，北京警告「外部勢力」勿武裝台灣，但並未點名華盛頓。

中國最近還駁斥了日本首相高市早苗的「台灣有事」言論。高市早苗先前表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

演習內容為何？

中國官方公布了一張地圖，顯示環繞台灣週邊多個大範圍區域正在進行演習。

這次演習代號為「正義使命-2025」，中國使用實彈進行演習，且參與的包括陸軍、海軍、空軍和火箭軍。根據中國軍方發言人與官方媒體的報導，演習模擬了封鎖台灣主要港口，包括北部的基隆港和南部的高雄港。

演習重點還包括海上與空中戰備巡邏，對敵方取得「全面」控制，並威懾台灣島鏈以外的侵略行為。中國表示，已部署驅逐艦、巡防艦、戰鬥機和轟炸機，模擬對海上目標的空襲和攻擊。

台北在截至今天上午6時前的24小時內，在台灣附近偵測到130架中國軍機，接近在2024年10月時記錄到的153架。在同一時期，台北還偵測到14艘中國海軍船艦和8艘未指名的政府船隻。

法新社記者今天早上在中國距離台灣最近的地點，目睹至少10枚火箭升空。

此類演習有多頻繁？

這是自2022年時任美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，激怒北京以來，中國舉行的第六輪大規模軍演。在裴洛西訪台前，此類軍演並不常見，但中國和台灣多年來多次瀕臨戰爭邊緣，尤其是在1958年時(八二三炮戰)。

中國上一次舉行大規模實彈演習是在今年4月，台北對此表示了譴責。淡江大學軍事專家揭仲表示，北京這一次強調「讓可能干預台灣的外國軍隊遠離台灣」。

分析家怎麼說？

揭仲告訴法新社：「中國的主要訊息是警告美國和日本，若中國共產黨對台灣動武，他們不要試圖干預。」

不過，新加坡國立大學(National University of Singapore)政治學系副教授莊嘉穎(Ja Ian Chong)表示，北京提出的時間框架「顯示其行動有限」。他說，台灣親中政黨的支持率下降，以及北京本身的軍隊清洗和經濟放緩，可能也是促成這次軍演的原因。

不過目標仍然是「透過展現北京控制台灣的努力無可阻擋，來威懾台灣和任何可能支持台灣的其他國家」。