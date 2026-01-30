解碼國際／相撲外交：日本重量級軟實力大使

法新社今天(30日)報導，被譽為日本國技的相撲(Sumo)在多年來淡出國際舞台之後，如今正再度成為發揮「軟實力」，展現「相撲外交」的魅力。

重量級大使

日本新年的大相撲錦標賽(New Year Grand Sumo Tournament)25日才剛在東京落幕，但在幕後，繼去年的倫敦訪問之後，6月的巴黎行早已開始籌備。

日本相撲選手上次訪問法國是在1995年，當時這類巡迴活動很尋常，但近年來已變得十分罕見。

廣告 廣告

在去年走訪倫敦的皇家阿爾伯特音樂廳(Royal Albert Hall)之前，日本相撲協會(Japan Sumo Association,JSA)上次在海外舉辦賽事是2005年在美國的拉斯維加斯(Las Vegas)。

出動這些「重量級」的相撲力士作為「大使」，是日本的長久慣例。

早在1854年，他們就曾在美國派往日本的派瑞準將(Commodore Matthew Perry)面前展現實力。派瑞此行旨在經過日本2世紀的鎖國之後，確保這個亞洲國家開放外交和商業。

派瑞在他的日記中形容這場演出「野蠻」，還說相撲表演「更像是公牛而非人類」。

美國賓州州立大學(Pennsylvania State University)亞洲研究教授阿貝爾(Jessamyn R. Abel)表示，派瑞「在對日本幾乎完全無知的情況下，對這個國家的一切進行了觀察」。相較之下，如今對於那些原本就認為日本「很酷」的人來說，相撲只會強化這種看法。

相撲vs貓熊

日本早稻田大學(Waseda University)體育科學系的高田紘佑(Kosuke Takata)表示，日本自己也很清楚，所以政府的體育與旅遊機構正試圖推廣「武術旅遊」，不只有相撲而已，還包括劍道和空手道。

這類巡迴演出持續了整個20世紀，地點遍及美國、歐洲、蘇聯和中國，在冷戰時期為日本外交增色。

1973年，日本相撲選手前往北京，慶祝日本在前一年和毛澤東領導下的中國建交。作為回應，中國則展開了「貓熊外交」，將2隻貓熊送到中國。

佛蒙特大學(University of Vermont)專家艾索史壯姆(Erik Esselstrom)表示，隨著如今日中關係處於低谷─日本最後2隻大貓熊已在27日返回中國，相撲的巡迴活動已不再能產生相同影響力。

這位歷史教授指出，當時中國在經濟上「相對薄弱而日本則相當強大」，而且兩國處於一種「重新發現彼此的時刻」。

隨著相撲運動的人氣因為一系列醜聞而減弱，相撲協會重新聚焦在國內，使得海外巡迴演出變得十分罕見。

在這之後，COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情也阻礙了出國旅行。

前相撲選手、同時也是這次巴黎行的主辦者中立康照(Yasutoshi Nakadachi)表示，日本相撲協會當時置身於「複雜」局勢，而且外國方面也興緻缺缺。

並非娛樂

但如今情況已大不相同，日本在2025年迎來了創紀錄的遊客人數。越來越多海外觀光客渴望觀賞相撲比賽，而日本的相撲賽事也經常一票難求。

巴黎賽事的推廣人羅斯柴爾德(David Rothschild)表示，他在大約10年前開始和相撲協會交涉，但直到2023年才獲得回應。「在這之後，經過了多次交流一切進展迅速，一個月內我們幾乎完成了所有工作」。

羅斯柴爾德說，日本相撲協會的要求是相撲必須始終被視為一種傳統。它不只是一項運動，也不是娛樂。「在每次討論中，他們都想確定我不會做出任何不當的安排，並且會保持尊重」。

巴黎已兩度接待相撲選手，分別是在1986年和1995年。相撲協會的官員回憶起當時他們作為選手的法國行。 中立康照說，「我們認真的比賽，但除此之外，我們主要還是開心地享受巴黎」。(編輯：宋皖媛)