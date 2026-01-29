解碼國際／移民執法爭議衝擊川普政府 共和黨人憂成期中政治包袱

在美國總統川普(Donald Trump)政府於明尼蘇達州採取的打擊移民行動，導致兩名美國公民遭到聯邦執法人員擊斃後，共和黨人越來越擔心，移民執法將成為他們在11月期中選舉的政治包袱。

儘管鮮少有人公開與川普決裂，但隨著共和黨人開始敦促白宮改變政策路線，批評聲浪也逐漸高漲。將在這個週末截止的政府經費撥款期限，已經讓這個議題被帶入國會，民主黨誓言如果沒有重大政策改變，他們將阻擋國土安全部的撥款，而共和黨則試圖在這個議題上找尋立足點。

共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)在國會山莊告訴記者：「這關乎在這個議題上重拾美國人民的信任，我真的認為我們在這個議題上正在失去我們應該贏得的部分。」

這位北卡羅來納州參議員將在這屆任期結束後退休，這讓他比其他黨內成員更願意坦率地談論這個議題，其他共和黨議員則必須應對明尼蘇達州執法致死事件引發的憤怒，同時也要試圖避免與川普發生衝突。

但是在37歲的普雷蒂(Alex Pretti)24日遭到槍擊身亡後，其他共和黨人也開始發聲。在幾週前，同為37歲的古德(Renee Good)也遭槍殺身亡。

一名負責期中選舉選戰的共和黨策士羅伊(Jason Roe)說：「政府已經失去了對輿論的控制」，「我們無法擺脫在明尼蘇達州正在發生的事情。」

掌控白宮的政黨歷來都會在期中選舉失去國會席次。在川普沒有參選的情況下，共和黨的選情也陷入困境，去年已經連續在紐澤西州和維吉尼亞州吃下敗仗。

羅伊說：「民主黨人真的、真的很生氣，他們迫不及待去投票」，「我在我所看過的任何共和黨民調中，都沒有看過這種情況。」

國土安全部長諾姆成砲火焦點

共和黨人對川普政府的執法策略感到不安，但不願直接批評川普。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)就成為他們焦慮的主要對象。

參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說：「我認為部長必須對我們目睹的混亂和一些悲劇負責。」她認為諾姆應該下台。穆考斯基補充說：「我們需要對我們所目睹的混亂和悲劇進行釐清與究責。」

川普表示，諾姆「工作做得非常好」，將繼續在他的政府任職。民主黨則表示，諾姆應該被彈劾，儘管他們缺乏在國會達成這個目標的條件，因為共和黨掌握多數席次。

移民一直川普最標誌性的議題之一， 比起過去的選舉，選民在2024年更傾向接受他的強硬立場。根據美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)今年1月的民調，共和黨支持者仍壓倒性支持川普在移民議題上的表現。

提里斯也呼籲撤換諾姆，他表示總統正在危及移民問題的目標。

提里斯說：「他因為強而有力的移民政策而勝選」，「現在沒有人在討論這件事了。他們討論的不是邊界安全。他們討論的是國土安全部領導人的無能。」

這種擔憂也蔓延至緬因州，該州是全美競選最激烈的參議員選區之一。爭取連任的參議員柯林斯(Susan Collins)27日表示，她已經要求政府暫停在緬因州和明尼蘇達州的移民執法行動。

共和黨人將利用撥款法案表達不滿

國會議員正在利用1月31日通過政府撥款法案的期間，來施壓川普政府改變政策。川普已經把12項年度撥款法案中的6項簽署為法律，但還有6項仍等待參議院的批准，其中包含國土安全部的撥款。

有越來越多的共和黨參議員表示，他們將接受民主黨提出的要求，把國土安全部的撥款從更廣泛的法案中分離出來進行進一步辯論，同時推進其他剩餘法案。

其他共和黨人則態度較為謹慎。北卡羅萊納州首次選上參議員的巴德(Ted Budd)在社群媒體上表示，儘管他支持川普的移民目標，但他希望總統重新調整明尼蘇達州人事的決定，將促成「有序、有系統的行動」，重點打擊最危險的罪犯。

在普雷迪之死後，川普政府的態度明顯出現了變化。川普在27日晚間接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時表示，他希望邊境沙皇霍曼(Tom Homan)的在場，將讓明尼蘇達州的行動「稍微放鬆一點」，「緩和一點」。

但當明尼阿波利斯市長佛雷(Jacob Frey)表示他希望國土安全部「盡快」終止行動時，川普表示憤怒，在社群媒體上稱佛洛是在「玩火」。(編輯：鍾錦隆)