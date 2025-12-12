解碼國際／第一女婿重返白宮 庫許納「金權」爭議再起

法新社今天(12日)報導，庫許納(Jared Kushner)在白宮唯一的正式頭銜，是美國總統川普(Donald Trump)的女婿，但他已經以一種引人注目、有時甚至是爭議性的方式，重返川普的核心圈。

川普的女婿

庫許納是川普愛女伊凡卡(Ivanka)的丈夫，川普在他離開白宮4年後交付重任，讓他在加薩與烏克蘭和平談判扮演關鍵角色。

此外，44歲的庫許納在本週被揭露，他是派拉蒙(Paramount)對好萊塢巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)收購案的投資人，一旦競標成功，這可能意味著川普家族將部份擁有這位總統最怨恨的新聞頻道─美國有線電視新聞網(CNN)。

庫許納夫婦在川普1.0擔任白宮特別顧問，但在川普2020年大選落敗後就退居佛羅里達州，而庫許納也在民間部門銷聲匿跡，並堅稱他不會再回政府任職。

在那之後，庫許納成立了一家投資公司，資金主要來自他在川普1.0期間打交道的那些中東國家。根據富比士(Forbes)，庫許納如今已是億萬富豪的身家。

此舉引發可能存在利益衝突的道德質疑，但庫許納予以否認，白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)則稱這種說法「實在卑鄙無恥」。

但這些質疑並未阻止長期把商業與政治和家庭混為一談的川普，讓庫許納回歸政壇第一線。

川普10月在敲定加薩停火協議後在以色列國會表示，「我們請回了傑瑞德(Jared，庫許納)」。「我們有時需要他的智慧。我們得讓傑瑞德回來」。”

值得信賴的家人

白宮表示，庫許納提供了「寶貴的專業」，並在同時強調他是以「非正式的無償顧問」身份工作。

白宮副新聞秘書凱利(Anna Kelly)在給法新社的聲明中，援引庫許納在中東的「成功紀錄」表示，庫許納是川普值得信賴的家人與優秀傑出的顧問。

聲明指出，「有鑑於他在複雜談判中的經驗」，川普和他的全球特使、企業家魏科夫(Steve Witkoff)「經常徵詢庫許納先生的意見，而他也總是慷慨地提供寶貴的專業看法」。

身形削瘦、說話輕聲細語的庫許納是房地產帝國的繼承人，他的父親查爾斯．庫許納(Charles Kushner)在2004年承認逃稅、干擾證人和非法政治獻金等18項罪名，曾經服刑。川普後來在2020年對他特赦，並在重返白宮後任命他為駐法國大使。

庫許納當年在加入川普1.0的團隊時，曾被批評缺乏經驗。但他最終在川普重要的外交成就─推動多個穆斯林國家承認以色列的亞伯拉罕協議(Abraham Accords)扮演關鍵角色。

身為猶太人的庫許納在那段時間，和沙烏地阿拉伯等波斯灣國家建立了持久的關係。

當川普2.0在謀求加薩停火時，他再次求助女婿。

庫許納於是開始再度現身白宮，川普派他和魏科夫出馬，和以色列、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)與中東強權談判。

庫許納在加薩協議敲定後曾表示，他的角色只是暫時的。他並開玩笑說，如果留下來不走，擔心老婆會把他們在佛羅里達州豪宅的門鎖換了，不讓他進去。

但話剛說完不久，庫許納就在下個月和魏科夫現身克里姆林宮，並和俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會面。普丁的外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)表示，「結果證明庫許納非常有助益」。

派拉蒙競標也摻一腳

庫許納的商業利益本週再度成為頭條。他被披露，旗下的投資公司「Affinity Partners」是支持派拉蒙和 Netflix競標華納兄弟探索的投資人之一。

而此舉也為這場金融爭奪戰增添了複雜的政治味。不只是他的老丈人表示要「插手」對達成任何交易的批准與否，也包括川普似乎決定要壓制華納旗下的CNN。

庫許納2021年在佛羅里達州創立「Affinity Partners」，公司的大部分資金來自海外，特別是他曾打過交道的中東政府。

紐約時報(New York Times)報導，沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」(Public Investment Fund, PIF)2022年為這家公司挹注20億美元。

庫許納在去年的播客節目中說，國營的卡達投資局(Qatar Investment Authority, QIA)、以及阿布達比的Lunate Capital，在2024年共同注資約 15億美元。

根據9月的一場記者會，庫許納的公司如今管理著54億美元的資金。

美國參議院財務委員會(Senate Finance Committee)去年展開一項調查行動，要查明「Affinity Partners」在2024年美國總統大選前，是否在實質上被川普家族用來在國外進行具影響力的收購行動。

「Affinity Partners」並未回覆法新社的置評要求。

庫許納並未就派拉蒙的競標案發表評論，但他先前否認了任何暗示違反道德規範的指控，特別是關於他與波斯灣國家的關係。

庫許納10月和魏科夫接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)有關加薩協議的訪問，當時他說，「對於人們所說的利益衝突，我和史蒂夫稱之為經驗與值得信賴的關係」。