解碼國際／經濟陰霾也擋不住 美國人購物季消費可望創新高

法新社今天(24日)報導，儘管對於全球最大經濟體的頑固通膨、關稅、以及政府停擺的連鎖反應憂心揮之不去，但美國民眾這個假期季節的消費，仍可望創下史上新高。

首度突破1兆美元大關

美國「全國零售聯盟」(National Retail Federation,NRF)首席經濟學家馬修斯(Mark Mathews)表示，消費者仍然非常關切通膨，而且毫無疑問地，對物價走勢感到擔憂。

對馬修斯來說，除了新冠疫情結束後的一段時期，上次消費者信心如此低迷還是在1980年代初期。

但他提到，過去幾年也發現到，不論消費者的感受如何，他們還是會花錢支出。

根據NRF的預期，11月1日到12月31日的假期銷售將可望首度突破1兆美元，較去年成長3.7%至4.2%。

美國政府創紀錄的43天停擺使得數十萬名聯邦員工放無薪假，導致需求與民營部門收入衰退，但這種局面預料很快就會翻轉。

然而，美國總統川普(Donald Trump)反反覆覆的關稅政策，可能會影響對某些產品的需求，儘管專家認為，競爭應該會緩和關稅對消費者錢包的影響。

NRF主席夏伊(Matthew Shay)表示，「我們正看到一種深思熟慮的、而且積極的作法來避免將漲價轉嫁給消費者」。

競爭─特別是線上零售業的競爭，應該有助於避免價格大幅上揚。

奧多比數位透視(Adobe Digital Insights)分析師潘迪亞(Vivek Pandya)表示，對買家來說，具有競爭力的價格和免運費是兩大關鍵因素。

根據奧多比數位透視，這個假期季節的線上銷售額可望達到2534億美元，較上年成長5.3%。

在從「黑色星期五」(Black Friday)到「網購週」(Cyber Week)的10天期間，每天的消費可望創下50億美元的紀錄。

消費克制

對潘廸亞來說，考慮到美國經濟的變數與挑戰，線上銷售5.3%的成長幅度「實際上是相當好的」。

美國經濟評議會(Conference Board)高級經濟學家季夏(Stephanie Guichard)則表示，在經過數年來和通膨相關的節省開支後，美國消費者仍會「審慎行事」，並可能在採買禮物時有些「克制」。

美國經濟評議會的年度調查顯示，美國人今年在假期相關採購的平均消費為990美元，比2024年降低了6.9%。

在經通膨調整後，這數字遠低於疫情前的支出。

季夏在聲明中說，消費者也表示他們今年在買禮物時，將把重點放在親友們需要的東西、而非他們想要的東西。

此外，如今也有越來越多美國人選擇「先買後付」(buy now, pay later)的方式。

而在消費者找尋完美禮物或如何最划算交易時，ChatGPT和Gemini這類的人工智慧(AI)聊天機器人，今年的人氣程度與日俱增。

根據奧多比數位透視表示，源自生成式AI(generative-AI)的美國零售網站流量年增1200%，而且這些用戶採購的可能性也增加16%。這顯示在AI工具的助攻下，採購者正變得更了解產品，而且更能找出最切合需求的零售商。

那麼，2025年最火熱的禮物是什麼？

專家認為，新推出的任天堂(Nintendo)Switch 2遊戲機和蘋果(Apple)最新款的iPhone 17s將大受歡迎。另外，家用電器和居家裝修的物品也是人氣商品，因為隨著經濟不穩定，意味著美國人搬家的可能性將會降低。 (編輯:柳向華)