解碼國際／美伊劍拔弩張 荷莫茲海峽再成焦點

波灣緊張局勢升溫，伊朗計劃在荷莫茲海峽(the Strait of Hormuz)舉行軍演，可能會使這條全球重要航道陷入戰火，也讓扼守波斯灣水道的荷莫茲海峽再次成為關注焦點。

美伊關係緊繃，伊朗警告2月1日與2日將在荷莫茲海峽進行實彈演習。全球五分之一的油輪都要經荷莫茲海峽離開波斯灣。美國中央司令部今天(31日)警告德黑蘭，「在美軍、區域夥伴或商業船舶附近，任何不安全、不專業的行為都會增加碰撞風險，使不穩定局勢風險升高」。

廣告 廣告

全球航運的關鍵水道

從太空俯瞰地球，荷莫茲海峽是一個彎道，最窄處僅有33公里，掌握波斯灣到阿曼灣(Gulf of Oman)之間的航運通道，由此可通往世界各地。雖然伊朗、阿曼在荷莫茲海峽有領海，但是荷莫茲海峽被認為是國際航道，任何船隻均可通行。

荷莫茲海峽：重要的貿易通道

自古以來，荷莫茲海峽一直都對貿易非常重要，陶瓷、象牙、絲綢、紡織品等從中國經此通過運往中東。到了現代，窄且深的荷莫茲海峽讓油輪得以進出，雖然沙烏地阿拉伯、阿聯酋有油管可以繞過荷莫茲海峽，但是美國能源資訊局(Energy Information Administration, EIA)表示，「大部分經由荷莫茲海峽運輸的石油與天然氣沒有其他通道可離開中東」。絕大部分運往亞洲的石油和天然氣都要經過荷莫茲海峽。過去荷莫茲海峽通行多次受到威脅，全球能源價格也應聲飆漲。

伊朗軍演可能波及貿易航道

伊朗上週表示將在荷莫茲海峽舉行實彈射擊演習，伊朗公布的演習範圍座標顯示，演習區域可能會包括「分道航行」(TSS)區域，此區域寬3.2公里，可供出入波斯灣的船舶雙向航行，而北側航道這次被劃在實彈演習範圍內。

伊朗尚未公布這次演習的其他細節，但外界認為伊朗革命衛隊可能會參與軍演。伊朗革命衛隊在荷莫茲海峽有一支小型但快速反應的攻擊艦艇編隊，經常與美軍緊張對峙。

伊朗軍演 美國發出強硬警告

美國中央司令部今天措詞強硬地警告伊朗及伊朗革命衛隊，指出伊朗有權利在國際空域和水域進行專業活動，但不得干擾美國軍艦或商業船舶通行。中央司令部負責指揮駐巴林的美國海軍第五艦隊。

中央司令部表示，「絕不容許(革命衛隊)任何不安全的行動」，包括飛機或艦艇太靠近美國軍艦，或將武器對準美國軍艦。中央司令部強調，美國擁有世界上最訓練有素、殺傷力最強大的軍隊。

伊朗鎮壓抗議+核子計畫 使局勢高度緊張

伊朗當局血腥鎮壓抗議群眾後，美國總統川普威脅不排除對伊朗採取軍事行動，川普也設下兩道紅線，分別是殺害和平示威者及處決被捕民眾。最近，川普也提到了伊朗的核武計畫。美國派出林肯號航空母艦戰鬥群前往中東，一旦川普下令，美軍就可攻擊伊朗。

伊朗也警告，可能會對美國發動先制攻擊，或攻擊以色列。