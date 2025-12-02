解碼國際 / 美俄睽違數十年恐重啟核試 為何引發全球憂慮？

美俄近來相繼揚言可能重啟核試，動搖長年形成的全球反核試共識，並引發國際憂慮。美國總統川普稱已指示國防部準備恢復核試；俄羅斯總統普丁則警告，若美國或任何「全面禁止核試驗條約」(CTBT)簽署國再度核試，俄方將採取相應措施。

「全面禁止核試驗條約」自1996年通過後雖尚未生效，但已建立國際反核試規範；187國簽署、178國批准，條約正式生效需特定44國批准，但仍有9個關鍵國家未批准，其中包括美國與中國。俄羅斯則在2023年撤銷批准。與條約配套的全面禁止核子試爆條約組織(CTBTO)在全球設置307個監測站監控核試。

多名專家警告，美國若率先恢復核試，反將讓中國、印度等核試經驗較少的國家受益，有助其提升小型化彈頭技術，不利美國及全球安全。自1996年以來，全球僅印度、巴基斯坦與北韓進行過10次核試。

全面禁止核子試爆條約組織表示，其任務是提供各國「信心」，確保任何核爆都能被偵測；該系統過去已成功監測北韓的6次核試。但專家指出，爆炸能量非常低的「水核試驗」(hydronuclear test)難以偵測，可能形成查核漏洞。

美國尚未說明可能進行的核試種類。華府官員稱新測試不涉及核爆。條約禁止會產生核爆的「超臨界試驗」(supercritical test)；至於不會引發爆炸的「次臨界試驗」(supercritical test)，各擁核國仍持續進行，且不違反條約。