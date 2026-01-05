解碼國際／美國強勢干預委內瑞拉 考驗川普選舉年統領共和黨能力

美國總統川普(Donald Trump)對委內瑞拉的軍事干預，將在充滿挑戰的選舉年，再次考驗他統領共和黨聯盟的能力。今年的期中選舉將可能由醫療保健和負擔能力等國內議題主導。

在美國發動令人震驚的任務，抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，並將他帶到紐約受審後，儘管大多數共和黨人立即表達支持川普，但共和黨內已經出現了不安的跡象。

尤其是川普有關美國「治理」委內瑞拉的發言，引發人們擔憂他將放棄「美國優先」的理念。這個理念長期以來使得他與更傳統的共和黨人有所區別，並幫助他在政壇崛起。

喬治亞州眾議員葛林(Marjorie Taylor Greene)在國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)上表示：「這就是我們所厭倦的華盛頓慣用伎倆，它根本不為美國人民服務，而是實際上為大企業、銀行和石油高層服務。」葛林曾是川普盟友，她即將在5日辭職。

一些與共和黨極右翼陣營沒有關聯的人士也有相同的擔憂。

賓州溫和派眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)在聲明中表示：「美利堅合眾國唯一應該治理的國家就是美利堅合眾國。」費茨派垂克是11月期中選舉中最可能落敗的共和黨議員之一。

這些發言反映了川普與共和黨同仁在選舉年的微妙關係，共和黨可能在期中選舉失去國會控制權。儘管川普的主導地位仍無庸置疑，但近幾個月來，他對共和黨的掌控面臨到前所未有的挑戰。共和黨的派系聯合起來向川普施壓，要求公布性犯罪富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的檔案。其他人則呼籲川普更認真地處理負擔能力的議題。

干預委內瑞拉 挑戰才正要開始

對川普的政治品牌來說，不讓美國捲入看似永無止盡的外國衝突而犧牲國內目標，是最核心的議題之一。例如川普曾在2016年稱伊拉克戰爭是巨大的錯誤。

但川普3日表示，如果有必要，他不怕向委內瑞拉派遣地面部隊，並稱他的行動是為了優先保障美國人的安全。並談到美國在西半球擁有主導地位的激進願景，稱「讓好鄰居圍繞著我們」是很重要的。

但與伊拉克一樣，總統對初期軍事行動的信心，往往會面臨更嚴峻的現實，並削弱其國內的政治支持。

川普警告可能對委內瑞拉採取更多軍事行動，但長期的衝突可能加劇西半球的難民危機，白宮也一直透過更嚴格的邊境管制來遏制這個危機。

此外，美國能從委內瑞拉官員獲得多少的合作，以及在馬杜洛下台後，美國是否就能輕易地開採當地的石油儲備，以實現川普獲取更多能源的目標，都仍然是問題。

共和黨內未明確反對委內瑞拉政策

目前還不清楚共和黨內部是否會出現強力的有組織、反對川普委內瑞拉政策的勢力。許多議員似乎也為川普政府保留了一些空間，最多只是發出了警告。

期中選舉面臨連任挑戰的緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)，稱馬杜洛是「毒品恐怖主義分子和國際毒販」，應該接受審判。但她也說，國會應該更早被告知這項行動，而且需要隨著情勢發展參與其中。

就連經常批評軍事干預的肯塔基州參議院保羅( Rand Paul)，也沒有明確反對川普的行動，他僅表示改變委內瑞拉的政權能否在不花費大量經濟與人員代價的情況下取得成功，時間會給出答案。

民主黨則批評川普發動了另一場違憲戰爭。眾議員歐加修－寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)批評這不是為了打擊毒品犯罪，而是為了石油與改變政權，並轉移艾普斯坦檔案和醫療保健成本高漲等問題的焦點。