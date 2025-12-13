解碼國際／美國提案烏克蘭2027加入歐盟 為何歐盟外交官認為不切實際

在美國提出的俄烏和平計畫提案中，包括讓烏克蘭(Ukraine)於2027年加入歐盟(European Union)的構想，但在布魯塞爾遭到外交官與官員質疑，他們直言這並不現實。

法國24台(France 24)報導，官員指出，複雜的歐盟入會程序通常需耗費多年時間，談判範圍從農業到法治等各領域。一名要求匿名的歐盟官員表示：「2027年？那幾乎就是明天。」他此言暗指，在布魯塞爾，處理事務一向相當費時。

即便是最樂觀的人士，例如歐盟東擴政策負責人柯斯(Marta Kos)，過去也僅期待基輔最快於能在2030年加入。

一名歐洲外交官直言：「好像美國人能替我們做決定一樣！這根本是胡扯，內部對需要的(歐盟)擴大政治意願根本不存在。」

這項讓基輔加速成為歐盟一員的構想出現在美國主導的俄烏停戰計畫中。這項和平計畫提案並涉及烏克蘭割讓部分領土給俄羅斯，近幾週已在歐洲引發一連串外交震盪。

在俄羅斯2022年入侵的幾天後，基輔提出加入歐盟的申請，被視為一項強力的政治宣示，但在匈牙利的反對下，進展明顯受阻。

歐盟入會程序涉及數十個不同階段，並且在各階段都需取得所有成員國一致同意。但與俄羅斯總統普丁關係密切的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)至今持續阻撓烏克蘭的加入。即使布達佩斯最終點頭，仍有一連串極為複雜的問題必須迅速解決。

「不切實際」

例如，在2024年6月啟動的烏克蘭加盟歐盟談判中，必須處理如何將這個農業大國納入歐洲單一市場而不造成衝擊。

法國、德國與波蘭的穀物生產者近年來經常指控基輔存在不公平競爭，因其農產品價格明顯較低。

此外，烏克蘭還必須在戰爭進行中持續推動改革。

另一名外交官說：「烏克蘭正處於戰爭狀態，他們怎麼可能準備好？連邊界都還沒有定案。」

法國智庫「賈克迪羅研究所」(Jacques Delors Institute)歐盟擴大政策專家麥西克(Lukas Macek)表示，在目前情勢下，烏克蘭要在2027年正式成為歐盟一員「完全不切實際」。他批評說：「提出這個年份的人，甚至連千分之一的相關問題都沒想過。」

在1995年加入歐盟的芬蘭是入會速度最快的國家，從申請到正式入會不到3年；相較之下，土耳其成為歐盟候選國已近30年，但入盟進展幾乎停滯，事實上已被凍結。

不過，麥西克也指出，若能「徹底顛覆」現有邏輯，重新定義入會程序，讓入會先於其它整合階段，這並非完全不可想像。

但他也警告，此舉恐對其他長年排隊等候入會的候選國造成「巨大的挫折感」，包括阿爾巴尼亞、北馬其頓與蒙特內哥羅(Montenegro)。(編輯：許嘉芫)