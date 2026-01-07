解碼國際／美國會暴動5週年 民主傷痕難癒合

1月6日是美國國會大廈(US Capitol)遭到攻擊5週年，但當年暴力呈現的美國政治與社會分裂，至今仍未消減，在某種程度來說，甚至更加對立。

5週年新網站

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，白宮在這天推出的新網站徹底改寫歷史紀錄，讚揚當年強闖國會的暴徒是「和平抗議者」，並且毫無根據地聲稱暴力衝突是由執法部門、與時任眾議院議長裴洛西( Nancy Pelosi)所煽動。至於美國總統川普(Donald Trump)則因為全面赦免這些國會暴動者而被描述為英雄。

5年前的這一天，當時國會正在認證拜登(Joe Biden)贏得2020年的美國總統大選，但支持川普的暴民衝進國會大廈，試圖推翻他的敗選結果，造成約140名警察受傷，國會議員也四處奔逃走避。有2名警察在案發後輕生，而國會警察西肯尼克(Brian D. Sicknick)則在暴動隔天因中風逝世。

5年前的這天

美國的民主殿堂遭暴民攻擊震驚全球，美國聯邦眾議院在隔週就通過以「煽動叛亂」彈劾川普，不過這項彈劾案隨後就在參議院遭到否決，未達到定罪門檻。

至於調查本案的眾議院特別委員會則在2022年10月正式傳喚川普作證，並在經過18個月調查、數千場證人訪問及10場聽證會後，9位跨黨派委員一致認定川普為了推翻大選結果，蓄意散播選舉舞弊不實指控，激起支持者訴諸暴力，建議司法部以煽動暴動等4項罪名予以起訴。

承辦本案的特別檢察官史密斯(Jack Smith)在2023年8月宣布起訴川普4項罪名：圖謀詐欺美國、圖謀與妨礙政府法定程序、以及剝奪公民選舉權利。川普強烈否認指控，並試圖將其定調為出於政治動機為，指控司法部已成為用來對付他的武器。

川普全身而退

這起案件最終並未進入審判階段。在川普2024年11月贏得總統大選後，根據司法部不對現任總統起訴的政策，史密斯隨即撤銷了所有指控。

川普在重返白宮的第一天就簽署行政命令，對大約1500名參與國會大廈暴動的人予以「完全赦免」。隔天從獄中獲釋的包括美國極右派組織「守誓者」(Oath Keepers)領袖羅茲(Stewart Rhodes)，他因密謀使用武力阻止國會認證川普敗選遭到定罪，被處18年有期徒刑。

根據路透社/益普索(Reuters/Ipsos)當時的民調顯示，大多數美國人並不贊成川普的特赦決定。

5年後的這天

5年後的這天，並沒有舉行官方的紀念活動，政黨之間也未能就這起歷史事件達成共識，甚至紀念守護國會大廈警察的官方牌匾也從沒掛上。

取而代之的是，這一天展現出的分裂至今仍定義著華盛頓和整個國家，白宮更發布報告對事件過程做出重新解讀。

川普在遠離國會大廈的「川普-甘迺迪中心」(Trump-Kennedy Center)發表冗長演說，把責任推給了暴徒本身，表示他只是想讓支持者「和平且愛國地」面對認證拜登勝選的國會，並怪罪媒體把焦點放在他當天演講的其他部份。

全面特赦還不夠

美國極右派民兵組織「驕傲男孩」(Proud Boys)前首腦泰瑞歐(Enrique Tarrio)，則號召群眾舉行正午遊行，重來一次當年暴徒從白宮到國會大廈的路線，藉此悼念川普鐵粉巴比特(Ashli Babbitt)、以及其他在1月6日當時與後來喪命的人們。包括巴比特的母親在內，這場遊行聚集了超過100人。

泰瑞歐和其他人正向施壓川普政府，要求懲處那些調查和起訴1月6日暴徒的官員。他本身因陰謀策劃1月6日的攻擊被判煽動叛亂罪監禁22年，但在川普2.0的特赦行動中全身而退。

這個具里程碑意義的5週年紀念日，仍然迴盪著在那一天爆發的深刻分歧。但這一切正值人們的焦點轉移到其他事情之際，特別是在美軍震撼性地逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)、以及川普提出接管這個國家並支持其龐大石油產業，這標誌著一個引人注目的美國擴張主義新時代。

分歧對立依舊在

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)在週年前夕表示，這個政府的人在國內破壞法治之際，卻想向世界說教什麼是民主。他6日在X平台發文說，「5年前的今天，激烈暴民殘酷襲擊美國國會大廈，目的是推翻一場自由且公正的選舉。我們絕不允許極端分子粉飾他們的叛國行徑」。

傑福瑞斯與參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)，則和議員與警察家屬在國會大廈外舉行燭光守夜，來紀念這個週年日。

只有極少數的共和黨人出席這天的紀念活動。共和黨籍眾議院議長強生(Mike Johnson)在週年前夕的聲明中，回應了有關國會大廈紀念警察的牌匾為何遲遲未能依法懸掛的問題。他表示，這項法令「無法實施」，而提出的替代方案「也不符合法規」。