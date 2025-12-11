解碼國際／美眾院通過2026年近1兆美元國防授權法 含10億美元全額對台軍援

美國眾議院(U.S. House of Representatives)10日通過了一項規模龐大的國防政策法案，授權創紀錄的9,010億美元年度軍事開支，為這項必須通過的法案連續第65年正式立法鋪平了道路。

「國防授權法案」(National Defense Authorization Act, NDAA)以312票贊成、112票反對在眾院通過，該法案將提交美國參議院(Senate)審議，預計參議院將在下週通過該法案。

廣告 廣告

9,010億美元的國防開支，比川普總統(Donald Trump)今年稍早要求的高出了80億美元；支持川普推動的金穹飛彈防禦系統、F─47戰機、潛艦、戰艦和無人系統。

該法案是參眾兩院今年稍早各自通過的NDAA版本的妥協方案，兩院均由川普的共和黨人掌控。即使反對其中的個別條款，兩黨都敦促其國會成員支持這項法案。

眾院通過的國防授權法案要求美國與台灣強化在無人系統、反制無人系統和海巡上的合作，並撥款10億美元資助台灣安全合作倡議。

以下整理列出該法案的幾項要點。

歐洲計劃

就在川普總統公佈被視為對俄羅斯友善、並重新評估美歐關係的「國家安全戰略」(National Security Strategy, NSS)數天後，國會議員們在「國防授權法案」中納入了多項旨在加強歐洲安全的條款。

該法案向烏克蘭提供8億美元的援助，未來兩年每年提供4億美元，作為「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative)的一部分。該倡議旨在向美國公司支付費用購買武器，並提供給烏克蘭軍隊。

該法案還授權啟動「波羅的海安全倡議」(Baltic Security Initiative)，並提供1.75億美元支持拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞的國防。

這項法案還限制了國防部將駐歐美軍人數削減至7.6萬人以下的能力，並禁止美軍歐洲司令(US European Commander)放棄北大西洋公約組織最高司令(NATO Supreme Commander)的頭銜。

對抗中國

「國防授權法案」建立了一套審查對中國投資的流程，要求美國公民和美國公司在支持中國敏感技術時必須向財政部(Department of the Treasury)報告。財政部也將有更大的權力來阻止這類交易。

此版「國防授權法案」還包括「生物安全法案」(Biosecure Act)，禁止部分中國生物科技公司接受聯邦政府資助。

鑑於中國可能入侵台灣的擔憂，此版法案全額資助「台灣安全合作倡議」(Taiwan Security Cooperation Initiative)的10億美元，授權資助美軍繼續為台灣進行訓練，並要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機和反無人機系統。

「國防授權法案」還授權向菲律賓提供15億美元的新安全援助。

中東

此一法案包含對以色列的廣泛支持，包括全額資助「鐵穹」和「大衛投石索」(David's Sling)等合作飛彈防禦計畫。法案還要求持續評估對以色列的國際武器禁運，例如針對回應加薩(Gaza)戰爭的武器禁運，並評估美國是否能夠介入以滿足以色列的國防生產需求。

擬議的「國防安全法案」廢除了在敘利亞前領導人巴夏爾(Bashar al-Assad)統治時期對敘利亞實施的嚴厲「凱撒」(Caesar)制裁，此舉被視為敘利亞經濟復甦的關鍵一步。

該法案還廢除了1991年和2002年對伊拉克出兵的「作戰授權法」(Authorization for the Use of Military Force, AUMF)，此舉旨在重申國會在決定是否派兵作戰方面的作用。

國會議員們長期以來一直認為，國會通過了廣泛、沒有明確期限的戰爭授權法案，隨後又未能廢除這些法案，從而賦予了總統過多的權力來決定是否派兵作戰。歷屆總統隨後利用這些戰爭授權法案在全球發動軍事行動。

川普在第一任期內曾表示，2002年的「作戰授權法」為2020年在伊拉克擊斃伊朗高階軍事指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)提供了法律依據。

軍隊福利與「文化戰爭」

2026年國防授權法還包括為現役軍人加薪4%，並擴大了改善兒童托育和軍人住房的努力。

該法案確實包含了一些在美國右翼政客中頗受歡迎的「文化戰爭」措施。其中一項措施禁止跨性別女性參加美國軍校為女性設立的體育計畫。不過，法案並未禁止國防部資助性別相關的醫療服務。

最終版本的「國防安全法案」並未包含擴大保險範圍至涵蓋軍人家庭進行試管嬰兒(in vitro fertilization)的療程。該法案也沒有包含為川普將國防部(Department of Defense)更名為戰爭部(Department of War)的計畫提供資金，更名計畫預計耗資20億美元。