解碼國際／習近平同日熱線美俄領袖 分析曝戰略考量與政治訊號

中國國家主席習近平4日接連與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)與美國總統川普(Donald Trump)通話。法新社今天(5日)引述分析人士指出，習近平此舉實屬罕見，除了試圖在國際舞台上取得斡旋空間之外，也不排除有向國內展現政治地位的可能。

為何選在同一天？

習近平4日下午先與普丁進行視訊通話，幾個小時後又與川普進行電話交談。據悉，習近平與普丁談了1.5小時；而川普則表示，他與習近平進行了一場「漫長且徹底」的對話。

新加坡南洋理工大學學者駱明輝(Dylan Loh)表示，此舉顯示習近平能夠掌控大局，「隨時與世界上兩位『強人』領袖通話」。不過他也指出，通話時間點可能純粹是時間安排上的巧合。

討論了哪些內容？

川普表示，他與習近平討論了貿易、烏克蘭戰爭以及伊朗問題。他還提到，中國承諾本季將向美國擴大採購2000萬噸大豆。

駱明輝認為，川習通話說明了「儘管全球局勢動盪，美中關係短期內將維持戰略穩定」。他指出，大豆採購屬於「容易做到的成果」。

不過，習近平也重申對台立場，並要求美國謹慎處理軍售。對此，我外交部次長陳明祺表示，「我們對這次通話並不特別擔心」，「事實上，我們認為這將有助於穩定局勢，尤其是中國在繼續加劇台灣海峽和整個地區的緊張局勢」。

另一方面，習近平在與普丁的通話中肯定中俄兩國關係日益鞏固。自2022年俄羅斯發動侵烏戰爭、國際社會孤立莫斯科以來，兩國關係已愈來愈密切。

值得注意的是，與此同時，美國、烏克蘭與俄羅斯的代表正針對俄烏停火協議展開新一輪談判。

這些通話有多重要？

新加坡拉惹勒南國際關係學院(S. Rajaratnam School of International Studies)學者何子恩(Benjamin Ho)認為，習近平正尋求透過與普丁和川普的通話，將自己放在一個與美國和俄羅斯距離相等的位置，不偏頗任一方，「中國試圖取得國際斡旋空間，確保無論全世界發生什麼事，都不會被逼入死角」。

此外，此前不久才發生中共中央軍委副主席張又俠被查落馬事件，除了震撼中國政壇，也造成國內動盪。何子恩表示，習近平可能藉這次通話向國內進行宣傳，展現他「在全球舞台上的政治地位」。

通話對未來關係的意義？

根據克里姆林宮的消息，普丁已在這次通話中接受習近平的邀請，將在2026年上半年訪問中國，並將出席11月在深圳登場的亞太經濟合作會議(APEC)。而川普也表示，他非常期待4月的訪中行。

儘管如此，部分分析人士認為，中國與俄羅斯的關係並非牢不可破，而北京與華盛頓仍可能向對方提出難以達成的要求，導致雙方再度陷入緊張。

「經濟學人資訊社」(Economist Intelligence Unit, EIU)資深分析師蘇月(Yue Su)指出，美中雙方都不會對俄羅斯做出完全承諾，因為「雙方目前的首要任務都是穩定彼此的關係」。美中合作雖非不可能，但也絕對不容易。蘇月強調，「若要與中國進行有意義的合作，美國可能需要拿出極具吸引力的協議作為交換」。