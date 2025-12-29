解碼國際／菲律賓新世代防災應變 桌遊「災難大師」扮推手

法新社今天(29日)報導，菲律賓連續4年被評為全球最易受災害影響國家，但根據估計，這個國家只有不到一半人口接受過防災演練或擁有急救包。而旨在提高應變能力的桌遊「災難大師」(Master of Disaster)，正在扮演協助菲律賓年輕一輩提升防災準備的推手。

桌遊災難大師

在菲律賓的一處圖書館，一顆滾動的骰子在棋盤上停了下來，一名玩家隨即置身於通往強烈颱風之路。圍坐桌旁的青少年們高喊著指示，並以行動表現出正確的策略，而這只是「災難大師」的眾多潛在災難情境之一。

住在馬尼拉北部瓦倫祖拉(Valenzuela)的17歲少女阿加森(Ansherina Agasen)說，這款桌遊裡頭有著他們過去幾個月來、幾年來在現實生活中經歷過的災難。她也提到了不斷來襲的洪災讓她的生活一團混亂。

菲律賓地處火山和地震頻繁的太平洋火環帶(Pacific Ring of Fire)，地震是菲律賓人的日常威脅，而且他們每年平均遭受20個颱風侵襲。

最易受災害影響

接連來襲的颱風在上個月帶來水患，導致這個群島國家近300人死亡；而宿霧市(Cebu)附近9月發生的規模6.9強震，造成建築物倒塌，有79人喪生。

「災難大師」設計人之一的馬卡杜雷德(Francis Macatulad)在談到研發初衷時說，他們意識到如果人們懂得基本的防災知識，或許能夠避免很多的生命流逝和財產損失。

馬卡杜雷德負責業務拓展的亞洲社會改善與永續轉型協會(ASSIST)，在2013年首次構思了這款遊戲。當時，超強颱風海燕肆虐菲律賓中部，造成數千人死亡。6年後，「災難大師」問世，並在今年進行更新，加入了更多因為人為驅動的氣候變遷而加劇的事件，例如土石流、乾旱和熱浪。

這款遊戲已經發行超過1萬套，針對年紀最小9歲的玩家。馬卡杜雷德表示，青少年對於培養這種災害韌性思維方面至關重要。

持續越來越糟

菲律賓科技部(DOST)的甘拉斯(Bianca Canlas)表示，雖然菲律賓已將災害應變訓練，納入幼兒園至高中完整教育(K-12)領域，但「災難大師」的出現提供的是創新。「重要的是它是有觸感的，是青少年摸得到、看得到的東西，這樣他們才能彼此互動」。

玩家們擲骰子在盤面上移動棋子，每個落腳點對應的卡片會有問題或指令，讓玩家針對特定災害作出回應。而當某位玩家未能完成任務時，其他人可以「拯救」他們並獲得「英雄代幣」，在遊戲結束時統計數量來決定贏家。

根據2026年氣候風險指數(Climate Risk Index)，極端天氣事件20年來已造成至少2萬7,500人死亡、以及350億美元的經濟損失。

甘拉斯在提到最近數月流逝的生命時說，「事情只會越來越糟」。

天災不挑對象

菲律賓政府目前正在決定是否要全力推廣這款遊戲，並把瓦倫祖拉市的遊戲地點作為試點，來評估玩家是否認為它有吸引力且富有教育性。

ASSIST的馬卡杜雷德承認，雖然目前取得的效能證據仍屬軼聞性質，但他相信這款遊戲已在玩家的防災知識上帶來「顯著」提升。

他表示，「災害是不會挑對象的，它造成的影響從北到南。所以我們希望進一步推廣」，而最易受氣候變遷影響的貧困社區將是他們的優先要務。

年輕玩家少女阿加森告訴法新社，災害可能發生在任何人身上，作為一個年輕人，她可以把所學到的知識分享給同學、家人以及將來會遇到的人。(編輯：沈鎮江)