解碼國際／重返白宮週年 川普獨孤求敗的一人世界

美國總統川普(Donald Trump)20日舉行紀念他重返白宮1週年的記者會，並發表了冗長且缺乏主軸、而且經常氣氛低迷的長篇大論演說，與其說是在慶祝，不如說是老調重彈的抱怨與咒罵。

上帝都為他感到自豪

79歲的川普在記者面前展示了一個文件夾，聲稱裡頭列出他去年1月20日宣誓就職以來的365項成就。「上帝對我完成的工作感到非常自豪」。

然而，川普在接受記者提問前發表了滔滔不絕的一個多小時演說，他抱怨自己未能獲得應有的讚譽。他還侮辱與咒罵對手，並持續散播陰謀論，包括他不實聲稱自己贏得2020年大選的說法。但事實上，川普當年輸給了民主黨候選人拜登(Joe Biden)。

在支持率低迷不振、以及人民對高物價的極度不滿下，川普表示他應該得到更多的讚揚。「或許是我的公關人員不行，但我們沒有得到應有的肯定」。

此外，川普也再度歸咎於「假新聞」。

根據民調顯示，川普的不支持率平均約55%、支持率42%。

川普數小時後將前往達沃斯(Davos)出席世界經濟論壇(WEF)會議，和各國政商領袖齊聚一堂。川普並暗示，他將21日的演說中，針對他對丹麥自治領土─格陵蘭(Greenland)的強硬行動辯護。「我們為了國家安全需要它」、「事情將會進行的非常順利」。

不過，當記者提問他對威脅要控制格陵蘭一事、會做到什麼地步時，川普回嗆說，「你們會知道的」。

此外，川普也拒絕了法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)提出的召開七大工業國集團(G7)緊急會議提議。在談到是否與會時說「不，我不會出席」。

川普的這場演說語氣壓抑，他在開場時讚揚自己以軍事式的探員來打擊非法移民，並展示他聲稱是在明尼蘇達州被捕的罪犯大頭照。當地這個月曾發生一名抗議人士遭到探員槍殺事件。

川普也吹噓美軍突襲委內瑞拉、逮捕了社會主義總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，並且理直氣壯的堅稱華盛頓將以某種方式控制格陵蘭。

談不上勝利的慶祝

但隨著川普在談話中東扯一下西扯一下，這場演說與其說是勝利巡禮，不如說是重演去年的競選造勢場子。當時他擊敗了民主黨候選人、副總統賀錦麗(Kamala Harris)，贏得了他的第二個總統任期。

這位美國領袖20日重申了一連串長期引發爭議或遭到駁斥的說法，包括他的2020年大選敗選是「遭到操弄」、處方藥價下降了600%─這在數學上是不可能的、以及美國已經吸引了18兆美元的外來投資。

在外交事務上，繼華盛頓在1月3日的軍事行動中推翻馬杜洛政權之後，這位共和黨人表示有興趣和委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)就這個國家的未來合作。「我們正在和她談」。「也許我們可以讓她以某種方式參與。我很希望能夠做得到」。

川普也讚揚馬查多贈予他諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)獎章，並再次抱怨挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)原本就該把這個獎頒給他。

另外，川普也對敘利亞總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)表達支持，夏拉對華盛頓從前的庫德族(Kurdish)盟友發動攻擊。

川普表示，這位敘利亞領導人「非常​​非常的努力」，他還說一個「唱詩班男孩」是無法處理敘利亞的局勢。

民主黨參議員舒默(Chuck Schumer)對川普的週年演說作出嚴厲回應。「他只會越來越瘋狂，越來越不受歡迎」。 (編輯:柳向華)