解碼國際／關係緊張之際 美國破冰船大單為芬蘭造船廠注強心針

法新社今天(3日)報導，在美國總統川普聲稱奪取格陵蘭導致美歐關係緊張之際，芬蘭決定替美國打造破冰船船隊。

根據芬蘭國有的破冰船公司Arctia統計，世界上6成的破冰船由芬蘭建造，80%的破冰船由芬蘭的公司設計。Arctia永續與傳播總監維塔寧(Jukka Viitanen)對法新社表示，芬蘭的破冰專業源自於實際生存需求。

維塔寧表示，芬蘭是世界上唯一一個所有港口在冬天都會結冰的國家，「我們需要進出口貨物才能維持芬蘭人民的正常生活。這就是我們需要破冰船的原因」。

中國、俄羅斯和美國出於戰略和自然資源的競爭，積極搶進北極圈。許多國家也正著手擴充破冰船隊。

2025年10月，美國總統川普與赫爾辛基共同宣布，美國海岸防衛隊將購入11艘破冰船。美國海岸防衛隊目前有3艘老舊船舶；4艘新船艦將在芬蘭建造，其餘7艘則在美國本土生產。

維塔寧表示，「沒有破冰船就不可能航行通過北冰洋，況且現在許多大國都在北極有利益」。

美國威脅

媒體報導，美國這批破冰船訂單金額估計約61億美元，對目前失業率居高不下、經濟不佳的芬蘭而言無疑是一劑強心針。

不過，芬蘭的拉普蘭大學(University of Lapland)北極圈地學政治與安全教授寇普拉(Sanna Kopra)對法新社表示，隨著川普想要獲取格陵蘭的態度堅定，引發越來越多人對這筆破冰船交易的疑慮。

川普想要奪得格陵蘭的戰略野心動搖美國領導的北大西洋公約組織同盟。不過，美國日前態度稍微軟化，川普已放棄用武力奪取格陵蘭。

寇普拉指出，如果川普改變心意，又開始提到要併吞格陵蘭，「關於要取消破冰船交易的質疑就會變成非常重要的政治問題」。

地緣政治專家、芬蘭智庫北歐西部辦公室(Nordic West Office)執行長帕斯特納克(Charly Salonius-Pasternak)對川普的威脅是否會影響破冰船交易感到懷疑。他表示，有人對交易表示反對，但是這群人對此事沒有影響力。

格陵蘭事件尚未結束

但是帕斯特納克也坦承，「格陵蘭事件」尚未結束，「川普在2025年10月也表示不會對委內瑞拉動武」。

去年12月，芬蘭勞馬(Rauma)的造船廠證實美國海岸防衛隊下單建造2艘破冰船，計畫於2028年完成。而位在赫爾辛基，由加拿大公司所經營的造船公司也將獲得訂單。該公司總經理薩爾米(Kim Salmi)告訴法新社，近期將與美國海岸防衛隊簽署2艘破冰船的建造合約，他說希望越快開始造船越好，「只要一簽約，第一艘破冰船就會在26個月後交船」。(編輯：沈鎮江)