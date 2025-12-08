解碼國際／阿塞德政權垮台1週年 敘利亞人歡慶「最好時期」

敘利亞今天(8日)將紀念推翻前總統巴夏爾．阿塞德(Bashar al-Assad)及其鐵腕統治1週年，這個遭受戰火重創的國家正努力尋求穩定並從戰後復甦。

阿塞德政權垮台週年

官方的慶祝活動計劃在大馬士革的奧米亞廣場(Umayyad Square)舉行，而在12月8日之前，不論是首都或敘利亞各地，早就聚集了歡騰的民眾。

夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的反抗軍佔領了大馬士革、並推翻巴夏爾．阿塞德的統治。夏拉後來成為敘利亞的新任總統，而前總統則在1年前逃離敘利亞前往俄羅斯。

敘利亞部分地區的慶祝活動已經進行了好幾天。在敘利亞中部的哈瑪(Hama)，成千上萬民眾5日湧上街頭，揮舞著敘利亞新國旗，紀念夏拉領導的沙姆解放組織(Hayat Tahrir al-Sham,HTS)反抗軍，在快速朝向大馬士革推進時奪下了這座城市。

呼籲敘利亞人集會展現團結

由庫德族(Kurdish)領導、掌控敘利亞東北部的政府，為這個週年紀念日向敘利亞民眾祝賀，但以企圖利用這個場合發動攻擊的「恐怖組織」活動與日俱增，基於安全理由禁止集會或活動。

前蓋達組織(Qaeda)指揮官夏拉上個月底、在發表紀念反抗軍發起取得勝利行動週年的談話時，呼籲所有敘利亞人在廣場集會，展現他們的喜悅與國家團結。

夏拉為敘利亞帶來了巨大變革，他與美國建立關係並贏得波斯灣阿拉伯國家的支持，重塑了敘利亞的外交關係，並在同時拒絕了巴夏爾．阿塞德的支持者─伊朗與俄羅斯。而西方的嚴峻制裁也已大致解除。

夏拉已承諾將以具包容性和公正的秩序，來取代巴夏爾．阿塞德的殘酷警察國家。

但數以百計的人們死於教派衝突，導致新的流離失所，在夏拉致力於將整個敘利亞置於大馬士革當局統治之際，激起了少數族裔對夏拉政府的不信任。

敘利亞「處於最佳時期」

庫德族領導的政府致力於確保其地區自治，而在敘利亞南部，一些德魯士人(Druze)則要求獨立。德魯士人是宗教少數族裔。

夏拉週末在卡達舉行的論壇上告訴與會者，儘管發生了多次暴力事件，但「當前的敘利亞正處於最好的時期」，他並承諾將會究責。

夏拉表示，由他領導的過渡期將再持續4年，以便成立機構、制定法律與新憲法，這些議題都將提交公投，屆時敘利亞將會舉行大選。

阿塞德家族統治了敘利亞54年。敘利亞戰爭自2011年以來，已造成數十萬人死亡、有數百萬人流離失所，使得大約500萬人逃往鄰近國家成為難民。