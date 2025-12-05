解碼國際／青城山．貓熊．乒乓球 馬克宏輕鬆氣氛結束訪中

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天(5日)將結束他對中國的第四次國是訪問。在前一天與中國國家主席習近平針對烏克蘭與貿易議題進行了些許艱難的協商後，古老的水壩、貓熊和乒乓球，將讓他的行程展現出更為輕鬆的氣氛。

馬克宏與夫人碧姬(Brigitte Macron)將前往四川成都，並和習近平夫婦會面，這是一個有別於雄偉莊嚴的北京人民大會堂的場合。

馬克宏表示，他對於中方這項偏離官方禮儀的表態感到「非常感動」。馬克宏2024年5月曾在庇里牛斯山區(Pyrenees)接待習近平，那是他度過童年時光的地方。

廣告 廣告

馬克宏4日強調，在國際緊張局勢加劇、貿易失衡朝向對中國越來越有利的方向擴大之際，這都是雙邊互信、以及期望「共同行動」的跡象。

在當年走訪庇里牛斯山之後，如今習近平選擇招待他的貴賓前往大約726公尺高的青城山，當地有一座雄偉的水壩和公元前3世紀的灌溉系統。

兩國總統夫婦將共進午餐來結束這次的重聚。而馬克宏夫婦則將繼續他們更為私人的行程。

貓熊外交

馬克宏將在成都和學生會面，人口2,100萬的成都是中國第四大城，被視為中國文化和社會最開放的城市之一。

法國第一夫人則將走訪成都大貓熊繁育研究基地。在2012年作為中國「貓熊外交」租借給法國的2隻大貓熊，最近才剛返回這處基地。

她將探視2017年第一隻在法國出生的貓熊「圓夢」(Yuan Meng)。碧姬是這隻貓熊的「教母」，牠已在2023年返回中國。

透過和動物園的租借關係，中國已經讓這些貓熊成為與日本、德國等國家人民友誼的象徵性大使。

在國外出生的小貓熊會在幾年後送回成都，參與在野外的繁育計畫。

至於在馬克宏方面，他將和2024巴黎奧運的桌球明星大李布隆(Alexis Lebrun)小李布隆(Felix Lebrun)會面，這對兄弟目前正在中國參加國際桌球總會(ITTF)主辦的桌球混合團體世界盃(Mixed Team Table Tennis World Cup)。

初步訊號

馬克宏4日在北京呼籲中國國家主席習近平為邁向結束烏克蘭戰爭而努力，並糾正與法國和歐洲的貿易失衡。

中國雖然經常呼籲進行和平談判，並尊重各國領土完整，但從未譴責俄羅斯2022年對烏克蘭的入侵行動。

西方國家指控北京向俄羅斯提供至關重要的經濟支援，特別是對國防產業提供的軍事組件。北京則予以否認。

馬克宏呼籲中國增加對法國的投資似乎獲得了回應。兩國在4日簽署一份意向書，習近平表示，「中方願進口更多法國優質產品，歡迎更多法國企業來華發展，也希望法方為中國企業提供公平環境和穩定預期」 。(編輯：陳文蔚)