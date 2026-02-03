解碼國際／面對川普如履薄冰 教宗良十四世的間接外交

法新社今天(3日)報導，面對高度兩極化的美國政治版圖，身為第一位美國籍的天主教教宗，良十四世(Leo XIV)選擇以謹慎而間接的方式批評，但也在同時維持溝通管道暢通。

首位美國教宗

出生於美國芝加哥的良十四世自去年5月當選以來，就對美國總統川普(Donald Trump)政府的部份決定，採取明確的反對立場。

他曾譴責對待移民的方式「不人道」，呼籲對委內瑞拉議題展開對話、並對「武力外交」(diplomacy of force)表達失望。

但最近數週來，教宗傾向於克制。他並未提及美國可能對伊朗採取干預、也沒有涉入川普對格陵蘭(Greenland)的盤算、以及明尼阿波利斯(Minneapolis)2名抗議人士遭聯邦探員射殺後的不穩定情勢。

不親自介入

良十四世在每週的例行聲明中小心翼翼地規避了這些議題，而他週二晚間在羅馬南郊岡多福堡(Castel Gandolfo)寓所外對媒體的發言也變得越來越少。

但他在這個月1日短暫地打破沉默，對古巴和美國之間與日俱增的緊張情勢表達「嚴重關切」，呼籲各方「避免暴力衝突」。

一位要求匿名的梵蒂岡消息人士透露，良十四世非常審慎，他知道他的發言是普及世界的。身為一個美國人，他在某種程度上天生就是川普主義的反對者。「對於美國方面，他如履薄冰」。

這位知情人士表示，教宗了解到美國教會也成為移民暨海關執法局(ICE)的目標，人們感到害怕。教宗處於一個「高度兩極化」的環境，教會也因為他們協助的對象而成為目標，例如移民或西語裔社區。

第一線主教

雖然聖座(Holy See)的權力核心對川普政府的所作所為日益憂心，但良十四世更傾向以美國天主教的階級結構來應對，而不是本人加入戰局。

華盛頓喬治城大學(Georgetown University)專家懷特(Christopher White)認為，教宗覺得率先的回應，應該來自美國的主教本身。

美國主教團主席、總主教柯克利(Archbishop Paul Coakley)上週強硬回應了古德(Renee Good)和普雷蒂(Alex Pretti)在明尼阿波利斯(Minneapolis)「被殺」，譴責「我們的社會未能尊重每條人命的尊嚴」。

教宗默許

阿肯色州小岩城(Little Rock)主教泰勒(Anthony Taylor)則提到，如今的美國與納粹德國之間的類似之處，儘管他說「川普並非希特勒」。

他表示，如果不能記取過往歷史並學習教訓，那麼註定要重蹈過去的失敗。

同樣的作法也應用在國際舞台上，3位樞機主教這個月19日罕見地發表聯合聲明，批評華盛頓的外交政策。

芝加哥教區的庫皮敕(Blase Cupich)、華盛頓教區的麥可勞(Robert McElroy)、以及紐瓦克教區的杜賓(Joseph Tobin)在聲明中譴責美國日益走向干預主義、多邊架構的削弱、以及世界和平遭受的威脅。

根據多名梵蒂岡消息人士透露，這項聲明獲得良十四世默許。

美國教會聲譽

教廷國務院長、義大利樞機主教帕洛林(Pietro Parolin)去年12月底和美國大使會面時，曾試圖說服華盛頓不要對委內瑞拉發起軍事行動但徒勞無功。

一位梵蒂岡高層消息人士說，教廷旨在避免流血衝突、並讓相關各方重新理性行事。

對於獲邀加入川普推動的加薩「和平理事會」(Board of Peace)，梵蒂岡目前正靜候時機，表示正在「深思」他們的決定─這是梵蒂岡日益審慎的另一個跡象。

雖然良十四世曾在2025年5月當選教宗的2週後接見美國副總統范斯(JD Vance)，但他至今尚未與川普見面。

這項挑戰在於如何避免加劇美國教會原有的分裂，並避免讓他的言論遭到黨派觀點的解讀。

關注梵蒂岡事務的義大利學者、都柏林三一學院(Trinity College Dublin)教授法吉歐利(Massimo Faggioli)表示，對梵蒂岡而言更大的目標在於，「防止歷史學家在5年、10年或20年後寫下美國教會與川普主義有所牽扯」。

他表示，風險在於美國教會的聲譽和歷史地位的瓦解，甚至崩潰。