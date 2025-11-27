解碼國際／香港宏福苑致命大火 竹製鷹架風險再引關注

香港宏福苑大樓死傷慘重，美聯社報導，香港消防員今天(27日)連續第二天奮力撲救香港近代史上最致命的火災之一，試圖控制這場吞噬多座高樓建築、造成至少44人喪命的大火。3名建築公司的男子已被逮捕，而救援工作仍在持續。

截至今天中午時分，位於香港北部靠近中國大陸邊界的大埔區宏福苑大樓，仍在冒出滾滾濃煙。香港消防處表示，這場始於27日的火災，已經延燒至宏福苑8棟大樓中的7棟，截至上午時分，其中4棟高樓的火勢已獲控制。

竹製鷹架易燃風險

路透社則報導，這場香港數十年來最致命的火災之一，凸顯了香港在建築施工中使用易燃竹製鷹架和棚網的風險。這種傳統工法源自中國大陸，已有數百年的歷史。

起火原因尚不清楚，但火勢通過綠色棚網迅速蔓延，導致竹製鷹架在熊熊火勢中坍塌的畫面令人怵目驚心。

數十年來，在這個摩天大樓林立的前英國殖民地，竹子一直是搭建鷹架的首選材料，因其價格低廉、產量豐富且富柔韌性，通常用尼龍繩綑綁起來。

這項工藝源自中國大陸。竹子在中國被視為優雅和道德堅韌的象徵，自古以來就是建築的基石之一，據說甚至在長城的建造過程中，也曾用竹子製作鷹架和工具。

然而，如今在中國大陸，竹製鷹架已逐漸被更堅固的金屬鷹架和扣件取代。儘管香港已高度現代化，但根據官方統計，仍有約2,500名註冊的竹製鷹架師傅從事這項工作。

金屬鷹架工人的數量大約是竹製鷹架師傅的3倍。一組組鷹架工人爬上閃亮的大樓表面，在短短幾週內完成大樓外牆的包覆，是香港這個全球金融中心的一道標誌性景象。

竹製鷹架通常與綠色建築棚網搭配使用，以防止碎片傷及行人，大埔宏福苑的住宅大廈工程正是如此。

香港特首李家超表示，已成立專案小組調查火災起因。他在一場記者會上表示：「屋宇署的獨立檢察小組，將調查該建築物外牆是否符合防火標準。」他說：「如有任何不當行為，我們將依法追究責任。」

承諾加強檢查鷹架

李家超還說，政府將對正在進行的工程計畫採取特別行動，檢查鷹架棚網材料是否符合防火標準和其他安全標準。

香港政府今年3月宣布，今後50%的新公共工程標案將要求使用金屬鷹架。

但當時重點顯然是勞工安全而非火災風險。根據官方數據，在2019至2024年間，有22名竹製鷹架工人相關死亡事件。

儘管大力推動安全措施，香港勞工及福利局局長孫玉菡今年7月時表示，「政府目前無意禁止使用竹製鷹架」。

今年10月，香港中環華懋大廈的竹製鷹架曾發生大火，火勢同樣吞噬了棚網和竹竿，導致大廈窗戶燒毀，外牆嚴重燒焦。

香港工業傷亡權益會(Association for the Rights of Industrial Accident Victims in Hong Kong)在一篇臉書(Facebook)發文中表示，今年還發生至少另外兩起涉及竹製鷹架的火災。香港勞工處的「竹棚架工作安全守則」指出，鷹架表面裝置的保護網幕和防水帆布或塑膠布，「應具阻燃特性，並符合認可標準」。

先前曾揭露香港劣質建築工程的吹哨者潘焯鴻(Jason Poon)26日在臉書一篇發文中表示，許多住宅大樓的鷹架都存在火災隱患。

他表示，他去年曾就另一座住宅大廈鷹架棚網缺乏阻燃性的問題聯繫過多個政府部門，但遭到忽視。路透社尋求消防、建築與勞工等部門置評，並未立即獲得回覆。(編輯：宋皖媛)